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В США автомобиль въехал в рождественский парад. Есть погибшие

В США автомобиль въехал в рождественский парад. Есть погибшие

В США внедорожник въехал в толпу людей, собравшихся на праздничный парад в центре города Уокешо, штат Висконсин. Полиция сообщает о нескольких погибших и более 20 пострадавших. Об этом 22 ноября сообщил CNN.

Как уточнили в полиции города, в результате наезда автомобиля на участников рождественского парада по меньшей мере пять человек погибли, еще 40 получили травмы.

Местные власти сообщили, что 11 взрослых и 12 несовершеннолетних доставили в районные больницы после того, как красный внедорожник въехал в рождественский парад в Уокешо, передает newsmaker.md.

Начальник местной полиции Дэниел П. Томпсон рассказал, что в результате наезда несколько человек погибли.

По словам Томпсона, один из полицейских выстрелил в автомобиль подозреваемого, пытаясь остановить его.

«В результате выстрела оружия прохожие не пострадали», — сказал Томпсон.

По словам полицейского, автомобиль подозреваемого обнаружили, а самого подозреваемого задержали.

Сейчас полиция устанавливает, идет ли речь о теракте.
newsmaker.md
  • Сегодня, 09:58
  • DTV
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