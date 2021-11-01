В США внедорожник въехал в толпу людей, собравшихся на праздничный парад в центре города Уокешо, штат Висконсин. Полиция сообщает о нескольких погибших и более 20 пострадавших. Об этом 22 ноября сообщил CNN.
Как уточнили в полиции города, в результате наезда автомобиля на участников рождественского парада по меньшей мере пять человек погибли, еще 40 получили травмы.
Местные власти сообщили, что 11 взрослых и 12 несовершеннолетних доставили в районные больницы после того, как красный внедорожник въехал в рождественский парад в Уокешо, передает newsmaker.md.
Начальник местной полиции Дэниел П. Томпсон рассказал, что в результате наезда несколько человек погибли.
По словам Томпсона, один из полицейских выстрелил в автомобиль подозреваемого, пытаясь остановить его.
«В результате выстрела оружия прохожие не пострадали», — сказал Томпсон.
По словам полицейского, автомобиль подозреваемого обнаружили, а самого подозреваемого задержали.
Сейчас полиция устанавливает, идет ли речь о теракте. newsmaker.md