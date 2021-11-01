Цены на нефть снижаются в понедельник, 22 ноября, на ожиданиях, что США, Китай и Япония начнут продажу сырья из из стратегических запасов (SPR), чтобы опустить цены на энергоносители и сдержать инфляцию. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте Investing.com, передает ukrinform.ru
Стоимость барреля январской нефти Brent к 9:15 по Киеву составила $78,61 (-0,35%). Баррель январьской нефти WTI торговался по $75,81 (-0,1796%). Предыдущие торги по эталонам завершились на уровне $78,89 и $75,94 соответственно.
Ранее сообщалось, что американский президент Джо Байден рассматривает продажу нефти из стратегического резерва (Strategic Petroleum Reserve, SPR). Аналогичный шаг готовит Пекин.
В минувшие выходные японская газета Yomiuri сообщила, что Токио может сделать совместное заявление с Вашингтоном, касающееся этого вопроса, на предстоящей неделе.
Законодательство Японии не разрешает продажу нефти из резервов с целью снижения цен, однако, по данным газеты, запасы как государства, так и частного сектора превышают минимум, определенный законом. Источники газеты отмечают, что власти страны рассматривают возможность продажи части избыточных резервов.
Комбинированный выпуск SPR может составлять от 100 до 120 млн барр. или даже больше, отмечается в аналитической записке Citi от 19 ноября. По оценкам банка, этот объем включает в себя от 45 до 60 млн барр. из США, около 30 млн барр. из Китая, 5 млн барр. из Индии и по 10 млн барр. — из Японии и Южной Кореи.
«В случае выпуска (стратегической нефти) в декабре и январе это может означать ослабление рынков примерно на 1,5–2,0 млн барр./сут. (б/с). Это произойдет на фоне ожидаемого притока запасов на уровне 2,8 млн б/с в декабре 2021 г. и 0,5 млн б/с января 2022 г. без учета высвобождения SPR», — отметили в Citi.
Между тем, введение новых карантинных ограничений в Европе показывает, что темпы роста глобального спроса на нефть могут оказаться более слабыми, чем ожидалось, и это заставляет некоторых экспертов сомневаться в том, что Штаты все же прибегнут к продаже сырья из SPR.