На прошлой неделе главы государственных администраций, руководители Минздрава и Минсоцзащиты представили свои предложения по формированию важнейшей программы развития республики. На совещании у Александра Мартынова согласовывался перечень объектов, который в ближайшее время будет представлен Главе государства.
Региональный блок открыл обсуждение. Руководители городов и районов представили согласованный перечень объектов, среди которых в первую очередь учреждения народного образования, культуры и спорта. Кроме того, именно на детские сады и школы по поручению Вадима Красносельского были выделены дополнительные лимиты, которые сегодня также были распределены, передает пресс-служба Правительства.
Тирасполь
Столице Приднестровья в 2022 году предполагается выделение более 40 млн рублей, в том числе на строительство - 23 млн рублей. Остальные средства будут направлены на реализацию специальных подпрограмм в рамках ФКВ.
Акцент сделан на восстановлении зданий школ и детских садов. В программу следующего года вошли специальное коррекционное учебное заведение для детей с нарушением зрения (МСКОУ №44), детский сад №37, школа №15.
По словам руководителя тираспольского Управления народного образования Стеллы Бай, многие подведомственные учреждения размещены в зданиях постройки 50-60 годов, и требуют пристального внимания властей.
«Мы очень бы хотели, чтобы были включены такие объекты как МС(К)ОУ №2 по переулку Труда. Это коррекционное учреждение для детей с нарушением развития. Это дети активные, подвижные. Очень важно, чтобы дворовая территория, и, в принципе, само здание было в надлежащем состоянии», - отметила Стелла Бай.
Также она отметила неудовлетворительное состояние корпуса младшей школы№9 и стадиона школы №5. По предложению местных властей эти объекты будут включены в программу ФКВ-2022 в рамках доплимитов.
Если говорить о спецпрограммах, то на замену оконных блоков на социально значимых объектах, то на эти цели выделено порядка 1 млн рублей. Это позволит решить вопрос по ряду учреждений образования в том числе. Важным событием станет запуск первого этапа реализации проекта формирования переселенческого фонда. Речь о строительстве многоэтажного дома под эти цели. В 2022 году предполагается разработка проекта и сметной документации. Реконструкция жилфонда, занятого под общежития, будет проходить в рамках лимита в 3,5 млн рублей.Приобретение спецтехники для озеленения и благоустройства города запланировано в сумме 3,4 млн рублей, что станет одной из мер поддержки отрасли.
Бендеры
В следующем году будет проведен очередной этап масштабной реконструкции центральной части города, начатой в этом году. На строительство по программе ФКВ-2022 для Бендер предусмотрено 17,7 млн рублей.В рамках этого раздела будет проведен капитальный ремонт школы №5. Также будет восстановлен фасад Бендерской специальной коррекционной школы-интерната.
Детский сад №47 ждет капитальный ремонт. Этот объект, по словам главы города Романа Иванченко, нуждается в проведении полномасштабных восстановительных работ. Дополнительный лимит местные власти планируют направить также на этот объект, чтобы привести его в должный вид.Ряд вопросов по ремонту учреждений УНО город планирует закрыть за счет собственных средств.
Отдельно остановились на программе приобретения дорожной техники. В Бендерах, как и в остальных городах, достаточно остро стоит вопрос ее обновления. Сейчас профильные специалисты определяются с перечнем спецтехники.
Еще 14,2 млн предусмотрено на другие программы, призванные решить проблему транспортной доступности, оснащения пищеблоков, замены окон и многие другие.
Слободзея
В одном из крупнейших районов республики местные власти в программу ФКВ включили парканскую школу №3, где в замене нуждается система отопления и требуют ремонта санузлы. Также восстановительные работы будут проведены в Терновской и Краснянской общеобразовательных школах.
В документах зафиксированы и лимиты на капитальный ремонт Дома культуры села Незавертайловка, а также суммы необходимые на разработку проектно-сметной документации для строительства спортивного комплекса.
Дополнительный 1,165 млн будет направлен на объекты УНО, которые ранее уже предлагалось внести в программу.
Григориополь
Порядка 10 млн рублей район планирует направить на выполнение работ по строительству и капитальному ремонту в 2022 году в пределах ФКВ. Здесь строительство гребной базы и стадиона, реконструкция городских и сельских детских садов.Капитальный ремонт Григориопольской русско-молдавской школы также запланирован на следующий год.
На реализацию спецпрограмм району выделено 3,6 млн рублей. Отдельно будут направлены ресурсы на приобретение дорожной техники. Лимит по данному направлению увеличили на 1,2 млн рублей. На эти средства будет закуплена установка для ямочного ремонта.
Рыбница
В целом на воплощение задуманного в пределах программы ФКВ-2022 северной столице направят 13 млн рублей. В первоочередном порядке приступят к капитальному ремонту детского сада №19, где, как пояснил глава района Виктор Тягай, ремонтировать нужно всё. Также без внимания не останутся городские и сельские школы. Здесь будут проведены ремонтные работы, где-то оборудованы спортивные площадки.Кроме того, планируется и далее развивать городскую инфраструктуру: запланировано благоустройство парка на набережной, оборудование минифутбольного поля и прочее. Дополнительные лимиты Рыбницкий район планирует направить на капитальный ремонт коррекционной школы для детей-инвалидов.
Дубоссары
В Дубоссарах в перечень объектов ФКВ внесены спортивная школа Олимпийского резерва, дубоссарская русско-молдавская школа №7, детский сад «Стелуца». Кроме того, предусмотрены лимиты на строительство городского спортивного комплекса. На данный момент собственного такого объекта у района нет, поэтому вопросу его строительства отводится большое внимание. На эти же цели руководитель района Руслан Чабан планирует направить и выделенные доплимиты. Проведение капитальных работ запланирован и на объектах культуры: Доме культуры села Красный Виноградарь и кинотеатре «Искра».
Каменка
Для самого северного района республики предусматривается лимит в сумме 13 млн рублей. Львиная доля средств будет направлена на ремонт учреждений управления народного образования. Кровля, окна и фасад Кузьминской школы нуждаются в капитальном ремонте, который будет проведен в 2022 году. В реставрации нуждается кровля школы села Катериновка, капремонт требуется и Каменской школе №3,а также Рашковской школе. Отдельно выделены ресурсы для восстановления парка Витгенштейна.
Дополнительные лимиты планируется распределить на ремонт пищеблока детского сада №8, для которого уже закуплено новое оборудование, а также на Краснооктябрьскую школу, кровля которой требует замены.
Блок объектов Минздрава представила министр здравоохранения Кристина Албул, остановившись на каждом городе и районе. Так, на медучреждения Тирасполя запланировано 13 млн рублей. Здесь предусмотрено завершение реконструкции объекта незавершённого строительства под акушерский стационар, продолжение строительства зданий пищеблока и прачечной Республиканской клинической больницы, а также ремонт инфекционного корпуса Днестровской больницы. Бендерский акушерский стационар БЦМиР ждет реконструкция в 2022 году.
В Слободзее запланирован капитальный ремонт сельской врачебной амбулатории села Коротное.
Григориопольская районная центральная больница также вошла в программу. Для этого объекта предусмотрено 7 млн рублей.
По Дубоссарам заявленовосстановлениефасадагородской поликлиники, а в Каменке – ремонт станции скорой помощи.
Кроме того, Александр Мартынов сообщил, что по поручению Президента впрограмму дополнительно включено приобретение 5 машин скорой помощи и 15 санитарных автомобилей.
Министр по социальной защите и труду Елена Куличенко озвучила перечень подведомственных учреждений, которые вошли в блок социальных объектов. На строительство и капитальный ремонт для отрасли выделили более 8 млн рублей. В Бендерах будет проведен капитальный ремонт кровли в детском доме для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также ремонтные работы в специальной общеобразовательной школе.
Стоит отметить, изначально программа Минсоца содержала лишь тот перечень работ, который требовалось устранить в первоочередном порядке по предписаниям проверяющих органов. Однако был выбран иной подход к формированию программы на следующий год.
В Тираспольском специализированном доме ребенка планируют заменить систему отопления. В Парканской школе-интернате также планируются масштабные ремонтные работы. «Ремонт кровель в коррекционных учреждениях, как и ремонт коррекционных учреждений в целом, - это общее поручение Президента, это часть стратегии развития нашего государства. В рамках этого поручения Правительством были изысканы дополнительные лимиты на то, чтобы в следующем году сделать более уверенные шаги вперед в этом направлении», - пояснил Премьер-министр.
В следующем году, также по поручению Главы государства в Дойбанах приступят к строительству дома престарелых. Уже заложены лимиты на разработку проектно-сметной документации.
Обустройство спортивных площадок, расположенных в школах-интернатах, планируется в сумме 6 млн рублей. Работы будут проходить в 5 учреждениях.
На замену оборудования в пищеблоках предусмотрено 187 тыс. рублей. Оснащение коррекционных учреждений мебелью запланировано в сумме 2 млн рублей. Всего на реализацию спецпрограмм предусмотрено 9 млн рублей.
Завершая онлайн-встречу, Александр Мартынов отметил кропотливую работу, которую провели руководители городов, районов и ведомств, наполняя программу Фонда капитальных вложений на 2022 год. В ремонте и реконструкции нуждается значительное число объектов, что в условиях ограниченности ресурсов, становится реальной сложностью. Между тем, консолидированные усилия органов государственной власти приводят к достижению поставленных целей.
«По поручению Президента изначальная программа Фонда капитальных вложений на следующий год была усилена дополнительными лимитами, которые предлагается направить на ремонт школ, больниц, детских садов и коррекционных учреждений. Это сумма – около 60 млн рублей, которую мы с вами распределили на эти объекты», - подчеркнул Председатель Правительства.
Сегодняшнее рабочее совещание позволило четче обозначить структуру и наполнение программы ФКВ-2022, что поможет составить план-график выполнения работ, а также более разумно и эффективно использовать бюджетные средства.