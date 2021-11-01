Газпром" уведомил Молдову о возможном прекращении поставок газа через 48 часов из-за отсутствия оплаты по текущему контракту, сообщил официальный представитель компании Сергей Куприянов в эфире телеканала НТВ.
В октябре "Газпром" и "Молдовагаз" продлили контракт на поставку газа на пять лет. По итогам переговоров вице-премьер-министр - министр инфраструктуры Молдовы Андрей Спыну заявил, что новая цена на газ для республики в ноябре составит $450 за тыс. куб. м и будет изменяться в зависимости от ситуации на рынке, передает ТАСС.
"Имея в виду сложную, весьма сложную ситуацию в экономическом и финансовом положении Молдовы, руководствуясь стремлением сохранить для Молдовы возможности выплаты ее долговых обязательств в отношении "Газпрома", а также позицию президента России, к которому молдавская сторона неоднократно обращалась за содействием, "Газпромом" было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но с существенным и важным пунктом: Молдавия в срок осуществляет сто процентов текущих платежей за газ. Очередной срок текущих платежей - сегодня, 22 ноября. В связи с этим сегодня "Газпром" в соответствии с контрактом уведомил молдавскую сторону, что через 48 часов поставки газа в Молдову будут остановлены", - сказал Куприянов. Он также добавил, что "Газпром" "крайне разочарован невыполнением Молдовой своих контрактных обязательств".
"Очередной срок текущих платежей - сегодня ( в понедельник, прим. ред) 22 ноября. Платежа нет. В связи с этим сегодня "Газпром" в соответствии с контрактом уведомил молдавскую сторону, что через 48 часов поставки газа в Молдову будут остановлены", - добавил он.
Куприянов напомнил, что предложения "Газпрома" по цене газа для Молдовы были абсолютно рыночными и формировались на базе биржевых торгов, а молдавская сторона настаивала на более льготном для себя ценообразовании.
"Молдовагаз" получила уведомление "Газпрома" о возможном прекращении поставок газа. В компании заявили, что работают над погашением долга.
О долгах Молдавии за газ Долги молдавских потребителей аккумулирует на своем балансе "Молдовагаз". Ранее официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщил, что в настоящее время молдавские потребители с правого берега Днестра задолжали около $433 млн, а с учетом просрочки платежей общая сумма задолженности достигает $709 млн. Стороны договорились уточнить эту цифру в этом году в ходе аудита.
Кроме долга правобережной части Молдовы, еще свыше $7 млрд "Газпрому" должны потребители из Приднестровья. Как пояснил председатель правления "Молдовагаз" Вадим Чебан, эта часть долга сформировалась из-за систематических неплатежей потребителей с левого берега Днестра. Правительство Молдовы этот долг не признает, так как не контролирует ситуацию в приднестровском регионе.
Причина — в разнице реального и "номинального" тарифов на газ
По словам главы предприятия в РМ, речь идет об оплате потребления за октябрь и о половине оплаты за ноябрь. Разрыв возник из-за разницы в тарифах, так как в октябре Молдова покупала газ по 800 долларов за тысячу кубометров, в то время как в тарифе цена закупки была 150 долларов.
Чебан подтвердил, что это было зафиксировано в протоколе, который был подписан "Газпромом". Он сообщил, что в понедельник было проведено заседание наблюдательного совета "Молдовагаза" и ответственные сотрудники работают над решением проблемы.
Что говорят в правительстве Молдовы
Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития РМ Андрей Спыну заявил для прессы: ему известно о том, что "Газпром" направил уведомление о неплатеже . Вместе с тем Спыну сообщил, что не знает, о чем говорилось в этом уведомлении.
"На данный момент мне не удалось ознакомиться с текстом этого уведомления. Его отправили в "Молдовагаз". Завтра мы ознакомимся с документом, после которого примем меры", — заявил он.
Контракт "Молдовагаза" и "Газпрома" на поставку газа
Молдавское правительство и "Молдовагаз" пришли к соглашению с "Газпромом" на переговорах в Санкт-Петербурге 29 октября. Контракт был заключен на пять лет и вступил в силу с первого ноября 2021 года.
Согласно контракту, цена на газ для Молдовы будет порядка 450 долларов за тысячу кубометров.
Во время переговоров была одобрена формула ценообразования, предложенная молдавской стороной, которая основана на соотношении рыночной цены на газ и нефть.
Ранее действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова закупала газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.
Позднее в связи с нехваткой поступающих объемов газа в Молдове был объявлен сначала режим тревоги в энергетическим секторе, а затем чрезвычайное положение в связи с энергетическим кризисом.
В октябре Молдова успела сделать несколько закупок газа из альтернативных источников: был подписан контракт на пробную закупку одного миллиона кубометров газа с польской PGNiG. Молдова закупала газ также у голландской компании Vitol, швейцарской DXT Commodities и у "Нафтогаза" из Украины.