Виртуальный вернисаж детских рисунков на тематику прав человека был показан на Форуме гражданского общества по сотрудничеству в области продвижения прав человека на обоих берегах Днестра, который состоялся 29 октября 2021 г. Общественные организации с левого берега Днестра - «Резонанс», «ОСОРЦ», «Участие», «От равного к равному», «Днестр-Инфолекс» провели, на протяжении своей деятельности, немало конкурсов детских рисунков на тематику соблюдения прав человека. На них представили своё творчество десятки детей из уязвимых групп, представителей ромской общины, а также дети с ограниченными возможностями.