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Виртуальный вернисаж "Права человека в рисунках детей с левого берега Днестра"

Виртуальный вернисаж "Права человека в рисунках детей с левого берега Днестра"

Виртуальный вернисаж детских рисунков на тематику прав человека был показан на Форуме гражданского общества по сотрудничеству в области продвижения прав человека на обоих берегах Днестра, который состоялся 29 октября 2021 г. Общественные организации с левого берега Днестра - «Резонанс», «ОСОРЦ», «Участие», «От равного к равному», «Днестр-Инфолекс» провели, на протяжении своей деятельности, немало конкурсов детских рисунков на тематику соблюдения прав человека. На них представили своё творчество десятки детей из уязвимых групп, представителей ромской общины, а также дети с ограниченными возможностями.

  • Вчера, 18:54
  • DTV
  • Просмотров: 44
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