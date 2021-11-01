Министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спыну подтвердил наличие проблем с Газпромом, вызванных тем, что Moldovagaz не оплатили вовремя счета Газпрома за потребленный газ в октябре-ноябре этого года.
"По просьбе Газпрома было проведено заседание Наблюдательного совета Moldovagaz. Единственной темой обсуждения стал текущий долг, накопленный Moldovagaz за октябрь и аванс за ноябрь. Эти суммы должны были быть выплачены до 20 ноября. Эта формула оплаты за газ является частью базового контракта между Moldovagaz и Газпромом, и не является новым условием", - пояснил министр Спыну на своей странице в Facebook, передает anticoruptie.md.
По его словам, после заседания Наблюдательного совета, Moldovagaz получила уведомление об оплате долга в течение 48 часов.
"На данный момент этот долг составляет 74.278.446 долларов США. Долг образовался из-за закупки газа в октябре по цене более 790 долларов за тысячу кубометров, а примененный за октябрь тариф на газ не покрыл разницу", - сказал он.
Спыну подчеркнул, что Moldovagaz до сих пор не нашли коммерческого решения для погашения текущей задолженности.
"После применения измененного тарифа, начиная с ноября, Moldovagaz обязан полностью оплачивать потребление газа Газпрому, - отметил Спыну.
Напомним, Министерство инфраструктуры и регионального развития во вторник получило запрос от Moldovagaz по поводу сложившейся ситуации. Правительство ведет переговоры, чтобы найти решения и гарантировать поставку газа гражданам нашей страны.
Отметим, Газпром проинформировал Республику Молдова о возможности приостановки поставок природного газа в течение 48 часов в связи с неоплатой в соответствии с действующим контрактом. anticoruptie.md