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Юрий Вернидуб: "Есть некоторые потери, но против "Реала" выйдут сильнейшие на это день"
Главный тренер "Шерифа", Юрий Вернидуб, и капитан команды, Густаво Дуланто, ответили на вопросы журналистов перед матчем пятого игрового дня Лиги Чемпионов с "Реал" Мадридом.
Напомним, что игра состоится завтра 24-го ноября в Тирасполе и начнется в 22:00.
- Сегодня, 11:48
- DTV
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