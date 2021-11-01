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Вблизи Молдовы произошло очередное землетрясение

Вблизи Молдовы произошло очередное землетрясение

Национальный институт изучения физики земли Румынии (INCDFP) зафиксировал землетрясение магнитудой 3,1 в сейсмической зоне Вранча, Бузау.
Как сообщает INCDFP, подземные толчки произошли в среду, 24 ноября, в 21:30, на глубине 136 км.

Землетрясение произошло вблизи следующих городов: 60 км. к востоку от Брашова, 68 км. к северо-востоку от Плоешти, 122 км. к северу от Бухареста, 124 км. к югу от Бакэу, 130 км. к западу от Брэилы, 132 км. к западу от Галаца, 138 км. к северо-востоку от Питешти, 174 км. к востоку от Сибиу, 186 км. к северу. де Русе, 207 км. к юго-западу от Ясс

Вблизи Молдовы произошло очередное землетрясение

Отметим, утром того же дня в сейсмической зоне Вранча произошло землетрясение магнитудой 3,1.

Вблизи Молдовы произошло очередное землетрясение
  • Сегодня, 06:13
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