Украина дала ход запросу Министерства инфраструктуры и регионального развития Республики Молдова о предоставлении дополнительной квоты разрешений на грузовые перевозки.
«Так, в ближайшие дни мы получим на текущий год три тысячи транзитных/ двусторонних разрешений и две тысячи портовых разрешений», - заявил сегодня вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну, передает moldpres.md
По его словам, это результат его недавнего визита в Киев. «Мы рассчитываем на открытое и эффективное сотрудничество в будущем с нашими украинскими коллегами», - отметил Спыну.
Вице-премьер уточнил, что 6-7 декабря 2021 года состоится заседание Совместной молдавско-украинской комиссии в области международных автомобильных перевозок, на котором будут обсуждаться актуальные темы в сфере автомобильного транспорта, в том числе окончательно доработаны все процедурные аспекты для обеспечения реализации либерализованного режима грузоперевозок.