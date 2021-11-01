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Украина предоставит Республике Молдова дополнительную квоту разрешений на грузоперевозки

Украина предоставит Республике Молдова дополнительную квоту разрешений на грузоперевозки

Украина дала ход запросу Министерства инфраструктуры и регионального развития Республики Молдова о предоставлении дополнительной квоты разрешений на грузовые перевозки.

«Так, в ближайшие дни мы получим на текущий год три тысячи транзитных/ двусторонних разрешений и две тысячи портовых разрешений», - заявил сегодня вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну, передает moldpres.md

По его словам, это результат его недавнего визита в Киев. «Мы рассчитываем на открытое и эффективное сотрудничество в будущем с нашими украинскими коллегами», - отметил Спыну.

Вице-премьер уточнил, что 6-7 декабря 2021 года состоится заседание Совместной молдавско-украинской комиссии в области международных автомобильных перевозок, на котором будут обсуждаться актуальные темы в сфере автомобильного транспорта, в том числе окончательно доработаны все процедурные аспекты для обеспечения реализации либерализованного режима грузоперевозок.

moldpres.md
  • Сегодня, 07:58
  • DTV
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