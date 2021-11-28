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ООН признала Украину вымирающей страной

ООН признала Украину вымирающей страной

Население Украины сокращается одним из самых быстрых темпов в мире. Об этом свидетельствуют данные, представленные в аналитической справке ООН «Демографические процессы».

Уже к 2050 году, предупреждают авторы документа, население Украины может снизиться до 35 миллионов человек. Причинами этого называются низкий коэффициент рождаемости, высокий уровень смертности и рост масштабов миграции, передает eadaily.com.

Официальный Киев, полагают эксперты, могут остановить вымирание населения путем создания стабильных политической и финансовой систем, благодаря чему власти обеспечат социальную защиту своих граждан.

Последняя официальная перепись населения Украины прошла в 2001 году. По ее итогам население страны составляло 48 240 902 человек.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что в стране ежегодно «умирает целый город». Политик добавил, что настоящий момент Украина стала беднейшей страной Европы, хотя раннее эти позиции занимали Молдавия и Албания.
eadaily.com
  • Сегодня, 06:48
  • DTV
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