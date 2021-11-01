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Сельское хозяйство в космосе

Сельское хозяйство в космосе

Роскосмос совместно с Российской академией наук и частными компаниями планирует вывести на орбите растения, которые станут более выносливыми, после чего вернуть их на Землю, сообщает ТАСС Об этом заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Мы ведем переговоры с Академией наук и частными компаниями создать некие новые растения, которые так или иначе употребляются человечеством в пищу: [виноградная] лоза, пшеница, рожь, ячмень, которые, будучи выращенными на орбите, будут возвращены на Землю", - отметил Рогозин после торжественной церемонии вручения премий правительства РФ имени Ю. А. Гагарина в области космической деятельности 2021 года.

По словам главы Роскосмоса, эксперимент будет проведен не для космонавтов, а для землян, чтобы "излечить или сделать более устойчивыми эти виды растений по отношению к различного рода насекомым, инфекциям". В качестве виноградной лозы, рассказал Рогозин, будут использоваться только автохтонные российские сорта винограда.

В частности, рассматривается вариант выращивания семян в 3D-биопринтере, который совместно с компанией "Инвитро" адаптирован, проверен на МКС.

Ранее руководитель отдела Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Марк Белаковский сообщил, что Рогозин на заседании Совета Российской академии наук по космосу предложил подготовить ученого к полету на Международную космическую станцию (МКС) для проведения экспериментов. Он пояснил, что гендиректор госкорпорации попросил помощи РАН в проведении ряда биологических экспериментов в связи с грядущим расширением фронта научных исследований, в том числе о намеченном на 2022 год исследовании по выращиванию модифицированных сортов виноградной лозы.
  • Сегодня, 13:56
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