Dnestr.TV

 
0

В Украине расследуется дело о "захвате власти" в стране

В Украине расследуется дело о "захвате власти" в стране

"Главное следственное управление СБ Украины осуществляет досудебное расследование по уголовному производству по совершению действий, направленных на захват государственной власти", - говорится в сообщении на сайте ведомства. "Производство открыто по ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины - по факту приготовления отдельными гражданами Украины и РФ действий с целью захвата государственной власти", - отмечается в заявлении СБУ.

О ходе расследования будет сообщено позднее, уточнила спецслужба, сообщает ТАСС

Во время встречи с прессой президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, по его информации, в стране 1 декабря готовится государственный переворот. По словам Зеленского, в его распоряжении есть аудиозапись, на которой ряд граждан Украины и России обсуждают планы переворота. Президент Украины рассказал, что, согласно имеющимся у него аудиопленкам, заговорщики якобы планируют вовлечь в организацию переворота крупного украинского предпринимателя Рината Ахметова, который считается самым богатым человеком в стране по данным рейтинга журнала Forbes.

По словам Зеленского, на организацию предполагаемого переворота заговорщики планируют привлечь $1 млрд. При этом глава государства сказал, что не верит в участие Ахметова в заговоре, и предположил, что бизнесмена пытаются втянуть в войну против власти. Позже Ахметов назвал ложью заявление Зеленского о втягивании его в какие-то планы государственного переворота на Украине. Он заверил, что продолжит защищать свободную Украину, демократию и свободу слова.
  • Вчера, 10:44
  • DTV
  • Просмотров: 107
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В пунктах регистрации транспортных средств стали доступ ...
  • В Молдове новые тарифы в Агентстве публичных услуг
  • Гражданам Молдовы придется платить за въезд в страны ЕС
  • Лекарство от COVID-19 существует, и было создано россий ...
  • Пятый кандидат в "президентской гонке"
  • В Приднестровье могут отменить доверенности на управлен ...
  • Лавров заявил о заинтересованности в решении приднестро ...
  • ГОССТАТ ПМР : уровень зарплат в Приднестровье в сентяб ...
  • Майя Санду поблагодарила США за газовое урегулирование ...
  • Стоимость продовольственных товаров за январь-октябрь 2 ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В пунктах регистрации транспортных средств стали доступ ...
  • В Молдове новые тарифы в Агентстве публичных услуг
  • Гражданам Молдовы придется платить за въезд в страны ЕС
  • Лекарство от COVID-19 существует, и было создано россий ...
  • Пятый кандидат в "президентской гонке"
  • В Приднестровье могут отменить доверенности на управлен ...
  • Лавров заявил о заинтересованности в решении приднестро ...
  • ГОССТАТ ПМР : уровень зарплат в Приднестровье в сентяб ...
  • Майя Санду поблагодарила США за газовое урегулирование ...
  • Стоимость продовольственных товаров за январь-октябрь 2 ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна