"Главное следственное управление СБ Украины осуществляет досудебное расследование по уголовному производству по совершению действий, направленных на захват государственной власти", - говорится в сообщении на сайте ведомства. "Производство открыто по ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины - по факту приготовления отдельными гражданами Украины и РФ действий с целью захвата государственной власти", - отмечается в заявлении СБУ.
О ходе расследования будет сообщено позднее, уточнила спецслужба, сообщает ТАСС
Во время встречи с прессой президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, по его информации, в стране 1 декабря готовится государственный переворот. По словам Зеленского, в его распоряжении есть аудиозапись, на которой ряд граждан Украины и России обсуждают планы переворота. Президент Украины рассказал, что, согласно имеющимся у него аудиопленкам, заговорщики якобы планируют вовлечь в организацию переворота крупного украинского предпринимателя Рината Ахметова, который считается самым богатым человеком в стране по данным рейтинга журнала Forbes.
По словам Зеленского, на организацию предполагаемого переворота заговорщики планируют привлечь $1 млрд. При этом глава государства сказал, что не верит в участие Ахметова в заговоре, и предположил, что бизнесмена пытаются втянуть в войну против власти. Позже Ахметов назвал ложью заявление Зеленского о втягивании его в какие-то планы государственного переворота на Украине. Он заверил, что продолжит защищать свободную Украину, демократию и свободу слова.