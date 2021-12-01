Обещание ввести «экономический паспорт» было в предвыборной программе Зеленского в 2019 году. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вносит законопроект об «экономическом паспорте украинца», который позволит детям, рожденным на Украине, получить средства от пользования и добычи недр в стране. Об этом 1 декабря он заявил во время ежегодного послания к Верховной Раде, которое транслировали украинские телеканалы, сообщает ukraina.ru
По его словам, эти деньги будут накапливаться на счете в банке. В 18 лет их можно будет потратить на получение высшего образования в стране. «До 10 декабря этого года впервые за всю историю нашей независимости я вношу законопроект об экономическом паспорте украинца. До 10 декабря в соответствии с ним все средства власти от использования наших украинских недр будут накапливаться на персональных счетах детей, граждан Украины»,- заявил он.
Согласно инициативе, средства от платы за использование недр будут накапливаться на персональных счетах детей граждан Украины, которые по достижении совершеннолетия они смогут использовать для получения образования в Украине или покупки собственного жилья.
"Благодаря этим законам, наконец, наши или чьи-то олигархи станут настоящими инвесторами в будущее наших детей - я их поздравляю. И это будет впервые за годы нашей независимости", - добавил Зеленский.
Также президент анонсировал программу выдачи потребительских кредитов всем честным налогоплательщикам-физлицам под 5%.
"Скоро мы запускаем программу "Украинская мечта", по которой каждый гражданин нашего государства, который честно платит налоги, сможет получить кредит по ставке 5% в гривне", - сказал он.
Кредиты будут выданы для покупки недвижимости, электромобилей и получения образования или смены профессии.