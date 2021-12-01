Dnestr.TV

 
0

В Украине появятся "экономические" паспорта

В Украине появятся "экономические" паспорта

Обещание ввести «экономический паспорт» было в предвыборной программе Зеленского в 2019 году. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вносит законопроект об «экономическом паспорте украинца», который позволит детям, рожденным на Украине, получить средства от пользования и добычи недр в стране. Об этом 1 декабря он заявил во время ежегодного послания к Верховной Раде, которое транслировали украинские телеканалы, сообщает ukraina.ru

По его словам, эти деньги будут накапливаться на счете в банке. В 18 лет их можно будет потратить на получение высшего образования в стране.
«До 10 декабря этого года впервые за всю историю нашей независимости я вношу законопроект об экономическом паспорте украинца. До 10 декабря в соответствии с ним все средства власти от использования наших украинских недр будут накапливаться на персональных счетах детей, граждан Украины»,- заявил он.

Согласно инициативе, средства от платы за использование недр будут накапливаться на персональных счетах детей граждан Украины, которые по достижении совершеннолетия они смогут использовать для получения образования в Украине или покупки собственного жилья.

"Благодаря этим законам, наконец, наши или чьи-то олигархи станут настоящими инвесторами в будущее наших детей - я их поздравляю. И это будет впервые за годы нашей независимости", - добавил Зеленский.

Также президент анонсировал программу выдачи потребительских кредитов всем честным налогоплательщикам-физлицам под 5%.

"Скоро мы запускаем программу "Украинская мечта", по которой каждый гражданин нашего государства, который честно платит налоги, сможет получить кредит по ставке 5% в гривне", - сказал он.

Кредиты будут выданы для покупки недвижимости, электромобилей и получения образования или смены профессии.



  • Сегодня, 10:32
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В пунктах регистрации транспортных средств стали доступ ...
  • В Молдове новые тарифы в Агентстве публичных услуг
  • Гражданам Молдовы придется платить за въезд в страны ЕС
  • Лекарство от COVID-19 существует, и было создано россий ...
  • Пятый кандидат в "президентской гонке"
  • В Приднестровье могут отменить доверенности на управлен ...
  • Лавров заявил о заинтересованности в решении приднестро ...
  • ГОССТАТ ПМР : уровень зарплат в Приднестровье в сентяб ...
  • Майя Санду поблагодарила США за газовое урегулирование ...
  • Стоимость продовольственных товаров за январь-октябрь 2 ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В пунктах регистрации транспортных средств стали доступ ...
  • В Молдове новые тарифы в Агентстве публичных услуг
  • Гражданам Молдовы придется платить за въезд в страны ЕС
  • Лекарство от COVID-19 существует, и было создано россий ...
  • Пятый кандидат в "президентской гонке"
  • В Приднестровье могут отменить доверенности на управлен ...
  • Лавров заявил о заинтересованности в решении приднестро ...
  • ГОССТАТ ПМР : уровень зарплат в Приднестровье в сентяб ...
  • Майя Санду поблагодарила США за газовое урегулирование ...
  • Стоимость продовольственных товаров за январь-октябрь 2 ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна