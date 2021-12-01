Законодательный орган власти Приднестровья проголосовал за отмену доверенности на управление транспортным средством. На рассмотрение парламентариев законопроект был внесен главой государства Вадимом Красносельским, сообщает пресс-служба Верховного Совета в Telegram.
После вступления изменений в силу владелец транспортного средства, который передает управление, должен будет оформить полис ОСАГО на неограниченное количество лиц или конкретного человека, которому передано управление транспортом. Обязательным при управлении транспортным средством останется наличие водительского удостоверения и документа на сам транспорт (техпаспорт).
Депутатский корпус принял законопроект сразу в двух чтениях.