Dnestr.TV

 
0

В Приднестровье отменили доверенности на управление автотранспортом

В Приднестровье отменили доверенности на управление автотранспортом

Законодательный орган власти Приднестровья проголосовал за отмену доверенности на управление транспортным средством. На рассмотрение парламентариев законопроект был внесен главой государства Вадимом Красносельским, сообщает пресс-служба Верховного Совета в Telegram.

После вступления изменений в силу владелец транспортного средства, который передает управление, должен будет оформить полис ОСАГО на неограниченное количество лиц или конкретного человека, которому передано управление транспортом. Обязательным при управлении транспортным средством останется наличие водительского удостоверения и документа на сам транспорт (техпаспорт).

Депутатский корпус принял законопроект сразу в двух чтениях.
  • Сегодня, 11:43
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В пунктах регистрации транспортных средств стали доступ ...
  • В Молдове новые тарифы в Агентстве публичных услуг
  • Гражданам Молдовы придется платить за въезд в страны ЕС
  • Лекарство от COVID-19 существует, и было создано россий ...
  • Пятый кандидат в "президентской гонке"
  • В Приднестровье могут отменить доверенности на управлен ...
  • Лавров заявил о заинтересованности в решении приднестро ...
  • ГОССТАТ ПМР : уровень зарплат в Приднестровье в сентяб ...
  • Майя Санду поблагодарила США за газовое урегулирование ...
  • Стоимость продовольственных товаров за январь-октябрь 2 ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В пунктах регистрации транспортных средств стали доступ ...
  • В Молдове новые тарифы в Агентстве публичных услуг
  • Гражданам Молдовы придется платить за въезд в страны ЕС
  • Лекарство от COVID-19 существует, и было создано россий ...
  • Пятый кандидат в "президентской гонке"
  • В Приднестровье могут отменить доверенности на управлен ...
  • Лавров заявил о заинтересованности в решении приднестро ...
  • ГОССТАТ ПМР : уровень зарплат в Приднестровье в сентяб ...
  • Майя Санду поблагодарила США за газовое урегулирование ...
  • Стоимость продовольственных товаров за январь-октябрь 2 ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна