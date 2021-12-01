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ЕСПЧ обязал Молдову выплатить компенсацию гражданскому активисту

ЕСПЧ обязал Молдову выплатить компенсацию гражданскому активисту

Нарушение права на свободу выражения мнений и произвольное задержание активиста Анатолия Мэтэсару в 2016 году во время протеста на импровизированном туалете, принесенном перед здание Антикоррупционной прокуратуры, обойдется правительству Молдовы в 7650 евро, передает Noi.md.

30 ноября, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение по делу "Мэтэсару против Республики Молдова", установив нарушение статьи 10 (право на свободу выражения мнения) и пункта 1 статьи 5 (право на свободу и безопасность). Суд потребовал взыскать со счета правительства Республики Молдова в пользу заявителя 7650 евро.

Напомним, что в 2016 году активист организовал беспрецедентную акцию протеста перед зданием Антикоррупционной прокуратуры РМ. Он принес и поставил перед зданием прокуратуры унитаз, снял штаны и, таким образом, протестовал спиной к зданию, где, по его словам, сотрудники плохо справляются со своей работой, игнорируя случаи коррупции.

Анатолий Мэтэсару был задержан на 72 часа. Ему инкриминировали преступление в виде хулиганства. По истечении 72 часов полиция отказалась освободить его, хотя этого требовал закон. После вмешательства адвоката и других сотрудников полиции (адвокат заявителя сообщил о незаконном задержании в службу 902), активист был освобожден.

Мэтэсару подал иск против полиции в связи с незаконным задержанием. Прокуратура отказалась возбуждать уголовное дело, и суд поддержал это решение, сообщает Promo Lex. Приговором Кишиневского суда (штаб-квартира Буюканы) от 20 марта 2018 года уголовный процесс против Анатолия Мэтэсару, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 287 п. (1) Уголовного кодекса (хулиганство), был прекращен, поскольку его деяние представляет собой нарушение, предусмотренное ст. 354 Кодекса о правонарушениях (не слишком серьезное хулиганство).

Анатолий Мэтэсару был признан виновным в правонарушении, предусмотренном ст. 354 Кодекса о правонарушениях с прекращением производства по делу о правонарушении в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности за правонарушение. Апелляция заявителя по существу дела не была рассмотрена Апелляционным судом, а Высшая судебная палата отклонила его апелляцию.
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