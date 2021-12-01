Роспотребнадзор из-за особенностей штамма "омикрон" принял решение сократить срок действия ПЦР-тестов на COVID-19 с 72 до 48 часов. Об этом сообщила глава ведомства Анна Попова на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с новой инфекцией.
Попова отметила повышенную заразность и потенциальную способность штамма вызывать гораздо более быстрый ответ организма, сообщает ТАСС
Она также напомнила, что в России существует норматив, по которому выполнение лабораторного исследования на COVID-19 не должно превышать 24 часа с момента поступления биоматериала до получения результата человеком. Сроки доставки анализа до лаборатории также не должны превышать сутки.
В общей сложности с момента сдачи пациентом теста до выдачи результатов должно пройти не более 48 часов, отметила она и подчеркнула, что "не во всех регионах это требование соблюдается". Глава Роспотребнадзора призвала всех, кто вовремя не получил результат, обращаться на горячую линию ведомства.