Трагедия, последствия которой будет трудно предсказать, произошла накануне на белорусско-украинской границе. 29 ноября военнослужащие ВСУ открыли огонь по беженцам, пытавшимся пересечь государственную границу. В результате стрельбы есть погибшие и раненые.Число жертв уточняется.
Как стало известно «Блокноту», трагедия произошла около 3.15 минут 29 ноября.
Со стороны Белоруссии группа мигрантов пыталась прорваться через границу на Украину. Беженцев заметили военнослужащие 61-й отдельной егерской бригады ВСУ. На перехват была отправлена группа быстрого реагирования из числа солдат той же бригады. Около 3.50 минут военнослужащие ВСУ открыли огонь по беженцам. Сообщается, что всего границу пытались пересечь 29 человек восточной национальности. Среди мигрантов оказались малолетние дети, хотя украинская сторона утверждает обратное.Видео трагедии опубликовал на своей странице военнослужащий армии Украины. На кадрах записи, которая датируется 29 ноября, в инфракрасном свете видно, как вооруженные люди открывают огонь по движущимся силуэтам, предположительно беженцами из стран Азии,Также можно увидеть, как тела убитых стаскивают в одну кучу.
«Знакомый прислал видео со стрельбой. Говорит, что из 61 бригады. Снят в ИК диапазоне. Расстреляли какую-нибудь группу. Наши или нет, сказать сложно. Да и в кого стреляют, тоже есть вопросы, хотя уверенно можно говорить, что те, которых валят без боевого опыта. Что касается меня, похоже на провокацию или…», - прокомментировал запись Василь Румак, опубликовавший кадры на странице в своем Facebook.