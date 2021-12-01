На территории Приднестровской Молдавской Республики демографическая ситуация хронически проблемная – людей умирает значительно больше, чем рождается.
Согласно официальным данным, представленным Государственной службой статистики ПМР, по итогам первых десяти месяцев 2021 года среднестатистически в Приднестровье ежедневно каждый час умирает один человек и только каждые три часа рождается один ребенок, сообщает NewsPMR
В последние два года общая негативная демографическая динамика замедлилась за счет внешней миграции – количество прибывавших на территорию ПМР превышает число убывающих людей. Однако, проблема с развитием процессов естественного движения населения остается актуальной.
Естественная убыль населения
Разность между умершими и родившимся (естественная убыль населения) в Приднестровье за январь-октябрь текущего года составила 4 445 человек. В 2020 году естественная убыль населения за этот же период составляла 2 701 человек. Тем самым, численно естественная убыль населения за год увеличилась на 64,6% (1 744 чел.).
Объяснить столь существенную разницу можно в основном пандемией, унесшей около восемнадцати сотен жизней приднестровцев, и карантинными ограничениями, влияющими на оказание оперативной помощи по другим медицинской показателям.
За отчетный период в республике родилось 2 663 человека, а умерло – 7 108 человек. Таким образом, в Приднестровской Молдавской Республике на одного новорожденного приходится около трех умерших. В отчетном периоде 2020 года родилось 2 916 человек, а умерло – 5 617 человек.
Если сравнивать показатели за два года, в республике количество новорожденных уменьшилось на 8,7%, а умерших, наоборот, увеличилось – на 26,5%.
То есть, естественное сокращение населения ПМР (без миграционной составляющей) – это значительное снижение рождаемости и еще более неблагополучная ситуация со смертностью. Усугубляется демографическая динамика тем, что она является хронической на протяжении многих лет.
К основной причине снижения рождаемости демографы обычно причисляют социально-экономические трудности, а высокой смертности – плохую экологию, низкий уровень медицины и недостаточную социальную защищенность. Все это, к сожалению, в полной мере соответствует действительности для Приднестровья.
За январь-октябрь 2021 года общее число родившихся по республике составило 2 663 человека, из них: в городской местности – 2 112 чел., в сельской местности – 551 чел. В городской местности число родившихся уменьшилось на 5,8%, в сельской местности – на 18,2%. Более трети новорожденных представляют Тирасполь – 907 чел. Следом расположились: Бендеры – 483 чел., Слободзейский район – 394 чел., Рыбницкий район – 373 чел., Григориопольский район – 198 чел., Дубоссарский район – 183 чел., Каменский район – 88 чел., г. Днестровск – 37 человек.
Общее число умерших за этот же период текущего года по республике составило 7 108 человек, из них: в городской местности – 4 963 чел., в сельской местности – 2 145 чел. За год число умерших увеличилось в городской местности на 31,8%, в сельской местности – на 15,8%. Четверть погребенных приходится на Тирасполь – 1 821 чел. Далее в скорбном списке следуют: Бендеры – 1 421 чел., Слободзейский район – 1 198 чел., Рыбницкий район – 1 142 чел., Григориопольский район – 524 чел., Дубоссарский район – 510 чел., Каменский район – 376 чел., Днестровск – 116 чел.
Наиболее частыми в структуре смертности являются: ишемическая болезнь сердца, новообразования, сосудистые поражения мозга, болезни органов пищеварения, отравления, травмы и убийства.
За январь-октябрь 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года увеличилось число смертей от ишемической болезни сердца увеличилась на 6,0%, от отравлений, травм и убийств – на 4,9%, от сосудистых поражений мозга – на 3,4%, от болезней органов пищеварения – на 2,4%, в то же время снизилась смертность от новообразований на 11,1%.
Младенческая смертность детей в возрасте до одного года за десять месяцев 2021 года составила 16 человек. За аналогичный период прошлого года – 18 человек. Основными причинами в структуре младенческой смертности являются: несчастные случаи, отравления и травмы; состояния, возникшие в перинатальном периоде; врожденные аномалии.
Миграционный прирост населения Приднестровья
На фоне неблагополучной ситуации с естественной убылью населения, в Приднестровье наблюдается положительная динамика в миграционном движении. За период январь-октябрь 2021 года в республике наблюдается миграционный прирост населения – превышение количества прибывших в Приднестровье над числом убывших из ПМР граждан.
Миграционный прирост населения Приднестровья за счет внешней миграции в отчетном периоде составил 2 673 человека. За обозначенный период текущего года выехало за пределы Приднестровья 4 165 человек, а прибыло на территорию ПМР – 6 838 человек.
За январь-октябрь 2021 года в городскую местность прибыло из-за пределов республики 5 316 человек, а убыло за пределы республики 3 478 человек. В сельскую местность прибыло – 1 522 человека, убыло – 687 человек.
Наибольшее число прибывших зафиксировано в Тирасполе – 2 314 чел., Бендерах – 1 407 чел. и Слободзейском районе – 1 192 чел. Выехавших за пределы Приднестровья больше всего зафиксировано в Тирасполе – 1 519 чел., Бендерах – 939 чел. и Рыбницком районе – 564 человек.
Внешний миграционный прирост населения за отчетный период зафиксирован во всех регионах Приднестровья. Наибольший – в Тирасполе (795 чел.). Далее следуют: Слободзейский район – 692 чел., Бендеры – 468 чел., Дубоссарский район – 236 чел., Рыбницкий район – 187 чел., Днестровск – 141 чел., Каменский район – 88 чел., Григориопольский район – 66 человек.
Браки и разводы
За январь-октябрь 2021 года в органах ЗАГСа было зарегистрировано – 3 225 бракоразводных процессов. Из них, количество брачных союзов составило 2 028 единиц и число разводов – 1 197 единиц. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года количество браков увеличилось на 30,8%, а число разводов – на 5,5%.
За отчетный период количество семейных торжеств увеличилось во всех городах и районах республики, кроме Днестровска (-23,5%). Наибольший рост семейных союзов зафиксирован в Каменском районе – на 53,4%. Также наблюдается существенный рост: в Тирасполе – на 40,6%; Григориопольском районе – на 40,0%; Бендерах – на 38,5%.
По динамике разводов самым неблагополучным стали Григориопольский и Слободзейский районы, а также Тирасполь. По сравнению с предыдущим годом в Григориопольском районе зафиксировано разводов больше на 23,0%. Также неблагополучная ситуация по этому показателю в Каменском районе и столице – увеличение на 13,7% и 13,5% соответственно. В четырех регионах Приднестровья зафиксировано снижение числа распада семей: в Дубоссарском районе – на 15,2%; Рыбницком районе – на 9,3%; Каменском районе – на 2,6%; Бендерах – на 1%. Разводы по городу Днестровск регистрируются в Тирасполе.
Столь заметное отличие показателей за два последних года в основном объясняется объявленным ранее в республике режимом ЧП в связи с коронавирусной пандемией и периодическим прекращением работы городских районных отделений ЗАГСа на период карантинных ограничений.