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Эстония отправила военных в Польшу для охраны границы с Беларусью

Эстония отправила военных в Польшу для охраны границы с Беларусью

Эстонский военный контингент 1 декабря отправился в Польше для оказания поддержки в борьбе с нелегальной миграцией из Беларуси.

Об этом говорится в заявлении Минобороны Эстонии, сообщает "Европейская правда".

В состав эстонского контингента, насчитывающего около 70 человек, входят инженеры, разведчики и военные корреспонденты. Ядро подразделения сформировано вокруг инженерного взвода, в состав которого также включили около 20 резервистов-добровольцев.


В зону ответственности эстонского инженерного взвода входит участок польско-белорусской границы длиной в несколько десятков километров.

Военнослужащие займутся починкой приграничной инфраструктуры и в случае необходимости построят новые заграждения.


Подразделению предстоит взаимодействовать с 18-й механизированной дивизией вооруженных сил Польши, что позволит высвободить силы поляков для действий непосредственно на границе.

Эстонский контингент развернется в своей операционной зоне 2 декабря.

Ранее в Эстонии приступили к строительству временных пограничных заграждений на восточной границе страны с Россией.

Напомним, Польша заявила о стрельбе из пневматического оружия по осветительным мачтам вдоль линии границы с территории Беларуси и из-за этого инцидента вызывает военного атташе.

Эстония отправила военных в Польшу для охраны границы с Беларусью

  • Вчера, 09:40
  • DTV
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