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Именем украинского спортсмена назвали новый элемент в гимнастике

Именем украинского спортсмена назвали новый элемент в гимнастике

Международная федерация гимнастики (FIG) утвердила новый элемент, который получил название Ковтун - в честь 18-летнего украинского спортсмена Ильи Ковтуна, говорится в бюллетене FIG.

Так, новый трюк выполняется на параллельных брусьях и включает переворот назад с упора на руках, а затем поворот на четверть оборота к брусу. Именно его исполнил украинец на соревнованиях Кубка мира по спортивной гимнастике в словенском городе Копер в сентябре этого года, сообщает korrespondent.net.

На это событие отреагировала тренер Ковтуна, вице-президент Федерации спортивной гимнастики в Черкасской области Ирина Надюк.

"Искренне, теперь уже официально, поздравляю тебя с твоим именным элементом в гимнастике на параллельных брусьях!!! Большинство канонов нами перечеркнуто), а теперь и навсегда вписана твоя фамилия в правилах спортивной гимнастики, теперь есть элемент Ковтун!!!" - написала она в Facebook.

Напомним, в октябре Илья Ковтун завоевал бронзовую награду на чемпионате мира по спортивной гимнастике в многоборье в Японии. Ранее подобное удавалось только олимпийскому чемпиону Олегу Верняеву в 2019 году.
korrespondent.net
  • Сегодня, 06:57
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