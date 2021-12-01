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Штамм Омикрон выявили в Украине
Новую разновидность коронавируса обнаружили у человека, вернувшегося из Объединенных Арабских Эмиратов.
В Украине зафиксировали первый случай заражение штаммом коронавируса Омикрон. Об этом в субботу, 18 декабря, сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, сообщает пресс-служба МОЗ.
"Инфицированное лицо вернулось из Объединенных Арабских Эмиратов, где имело контакт с больными COVID-19", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время пациент находится на лечении, а его контактные лица проходят дополнительное обследование.
Ранее сообщалось, что в Южной Африке резко упал уровень госпитализации с Омикроном.
korrespondent.net
- Сегодня, 09:54
- DTV
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