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Штамм Омикрон выявили в Украине

Штамм Омикрон выявили в Украине

Новую разновидность коронавируса обнаружили у человека, вернувшегося из Объединенных Арабских Эмиратов.

В Украине зафиксировали первый случай заражение штаммом коронавируса Омикрон. Об этом в субботу, 18 декабря, сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, сообщает пресс-служба МОЗ.

"Инфицированное лицо вернулось из Объединенных Арабских Эмиратов, где имело контакт с больными COVID-19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время пациент находится на лечении, а его контактные лица проходят дополнительное обследование.

Ранее сообщалось, что в Южной Африке резко упал уровень госпитализации с Омикроном.
korrespondent.net
  • Сегодня, 09:54
  • DTV
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