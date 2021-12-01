Мамалыга – традиционное молдавское блюдо, но такая привычная еда может стать полезным средством лечения от простуды и желчных камней. Кукурузная мука – надежная замена хлебобулочных изделий, называемая специалистами «другом тонкой кишки». Несправедливо игнорируемая, она приносит пользу как здоровым, так и тяжелобольным. Диета с мамалыгой очень полезна, питает организм и очищает кишечник.
Поддерживает печень и кишечник
Традиционная еда, какой является мамалыга, часто была предметом исследований специалистов, которые не нашли никаких противопоказаний. Вареная кукуруза ценилась еще со времен Колумба, но позже она считалась пищей бедных.
Недавние исследования показали, что средняя продолжительность жизни американских племен, питающихся сырой или приготовленной кукурузой, была намного выше, чем в других соседних племенах, в рационе которых не было этого блюда. Было обнаружено, что в кукурузных зернах содержатся арахидные и пальмитиновые кислоты, которые чрезвычайно важны для здоровья организма.
Эти кислоты очень легко всасываются в кишечник в пропорции 22% -28%, без каких-либо химических превращений. Попав в кровь, они превращается в гидроксикислоты, которые очищают кровь от некоторых токсичных веществ. Детоксикационный эффект веществ, содержащихся в кукурузе, облегчает работу печени по нейтрализации токсичных веществ, что значительно снижает риск печеночной недостаточности и цирроза. У народов, в рационе которых ежедневно присутствует кукурузная каша, заболеваемость печени в 10 раз ниже, а у детей улучшается развитие.
Снижает риск психических расстройств на 60%
Эндокринологи считают, что ежедневное потребление мамалыги уменьшает на 60% риск психических заболеваний, вызванных дисфункцией щитовидной железы. Кроме того, потребление мамалыги регулирует концентрацию глюкозы в крови, что полезно для диабетиков. Она уменьшает количество холестерина в крови, тем самым снижая риск атеросклероза и, неявно, инфаркта.
Более того, привычная мамалыга оживляет сексуальные функции, особенно у женщин. Результаты исследований, проведенных в регионах, где мамалыга является традиционным блюдом, показывают, что у 9% женщин старше 65 лет сохранилась интенсивная активность яичников, что проявляется в продлении их половой жизни даже в пожилом возрасте. Потребление мамалыги специалисты связывают и с долголетием. Катаплазмы – универсальная панацея
Припарки, которые наши бабушки делали нам в детстве, излечивали нас от простуды без антибиотиков. Мамалыга раньше занимала почетное место среди народных лекарственных средств. При болях в горле и простуде примените такое средство: насыпьте две ложки кукурузной муки на раскаленную сковородку и вдыхайте дым, постоянно помешивая муку. Кроме того, вечером перед сном съешьте очень жидкую кукурузную кашу, положив в нее кусочек сливочного масла. На следующий день вы будете чувствовать себя намного лучше.
Одним из народных средств борьбы с пневмонией является та же мамалыга. Горячую мамалыгу (насколько выдерживает кожа) накладывают на грудную клетку слоем толщиной в два пальца и оставляют на 165 минут, затем удаляют, а кожу протирают камфорным спиртом. Катаплазма с горячей мамалыгой хороша при бронхите, гриппе, кашле. Та же самая припарка применяется в области почек для лечения почечной колики и нефрита, в нижней части живота - в качестве быстрого средства против цистита. Полезна при гастрите с повышенной кислотностью и язве
Мамалыга полезна людям, страдающим ожирением, потому что это блюдо быстро дает чувство насыщения благодаря содержанию клетчатки. Исследования показали, что у людей, которые регулярно потребляют кукурузу, некоторые проблемы, вызванные гипотиреозом, такие как ожирение, сонливость, отсутствие физического и умственного тонуса, значительно сокращаются. При гастрите с повышенной кислотностью и язве состояние улучшается за счет потребления теплой мамалыги вместо хлеба, поскольку мамалыга, помимо снижения кислотности, оказывает слегка успокаивающее седативное действие. Исследования в области питания и биохимии пищевых продуктов показали, что частое потребление мамалыги улучшает состояние при таких болезнях, как ревматизм, диабет, тяжелые менструации с аномальным кровотечением, почечный литиоз и гепатит. Источник: noi.md