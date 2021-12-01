Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника в экономике Приднестровья (без субъектов малого предпринимательства) в ноябре 2021 года составила 5 663 рубля ПМР ($351 по курсу ПРБ), на 9,6% выше, чем за соответствующий период прошлого года (5 166 руб.)
Средняя численность работников списочного состава во всех отраслях экономики Приднестровья за отчетный период текущего года составила 90 197 человек, что на 2,2% меньше показателя годичной давности, пишет newspmr.com.
Данные по уровню заработной платы за ноябрь 2021 года предоставлены Государственной службой статистики Приднестровской Молдавской Республики.
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СФЕРА
Среднемесячная начисленная заработная плата в производственной сфере экономики Приднестровья в ноябре 2021 года составила 6 541 рубль ($406 по курсу ПРБ). Годом ранее эта зарплата составляла 5 952 рубля. Темп роста за год – 109,9%.
Самыми высокооплачиваемыми в производственной сфере являются: - электро и радиосвязь – 14 845 руб.; - черная металлургия – 9 335 руб.; - машиностроение и металлообработка – 7 462 руб.; - электроэнергетика – 7 256 руб.
Наименее оплачиваемыми отраслями производственной сферы приднестровской экономики являются: - почтовая связь – 2 842 руб.; - дошкольное образование – 2 936 руб.; - культура и искусство – 3 298 руб.; - лесное хозяйство – 3 331 руб.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Среднемесячная начисленная заработная плата в промышленном секторе, входящего в состав производственной сферы приднестровской экономики, составила 7 090 рублей ($440 по курсу ПРБ). В ноябре 2020 года эта зарплата находилась на уровне 6 476 рублей. Темп роста за год – 109,5%.
Средняя численность работников списочного состава в отраслях промышленности Приднестровья за отчетный период текущего года составила 21 525 человек – на 2,7% меньше, чем было годом ранее.
Самыми высокооплачиваемыми промышленного сектора экономики Приднестровья являются: - черная металлургия – 9 335 руб.; - машиностроение и металлообработка – 7 462 руб.; - электроэнергетика – 7 256 руб.; - промышленность стройматериалов – 7 224 руб.
Наименее оплачиваемыми промышленного сектора экономики приднестровской экономики являются: - полиграфическое производство – 5 245 руб.; - электротехническая промышленность – 5 659 руб.; - легкая промышленность – 6 200 руб.; - пищевая промышленность – 6 431 руб.; НЕПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СФЕРА
Среднемесячная начисленная заработная плата в непроизводственной сфере экономики Приднестровья за ноябрь 2021 года составила 4 738 рублей ($294 по курсу ПРБ). Годом ранее эта зарплата составляла 4 349 рублей. Темп роста за год – 108,9%.
Самыми высокооплачиваемыми в непроизводственной сфере являются: - управление свободными экономическими зонами – 12 260 руб.; - страхование – 8 903 руб.; - банки и кредитование – 8 891 руб.; - органы государственной власти и управления – 7 074 руб.
Наименее оплачиваемыми отраслями непроизводственной сферы являются: - дошкольное образование – 2 936 руб.; - культура и искусство – 3 298 руб.; - дополнительное образование – 3 462 руб.; - социальное обеспечение – 3 633 руб.
БЮДЖЕТНИКИ
Оплата труда работников организаций, полностью финансируемых из бюджета республики за ноябрь 2021 года составила 4 303 рубля ($267 по курсу ПРБ). Годом ранее эта зарплата находилась на уровне 3 886 рублей. Темп роста за год – 110,7%.
Средняя численность работников списочного состава, полностью финансируемых из бюджета республики за отчетный период текущего года, составила 40 634 человека. Это на 1,7% меньше показателя годичной давности.
Самыми высокооплачиваемыми организациями бюджетной отрасли являются: - общая коммерческая деятельность – 7 721 руб.; - органы государственной власти – 7 179 руб.; - судебные власти и юридические учреждения – 5 505 руб.; - здравоохранение – 5 338 руб.
Наименее оплачиваемыми организациями в бюджетной отрасли являются: - торговля и общепит – 2 630 руб.; - дошкольное образование – 2 936 руб.; - культура и искусство – 3 253 руб.; - дополнительное образование – 3 462 руб.
Данные по Министерствам внутренних дел, госбезопасности, обороны, Государственному таможенному комитету и Следственному комитету в статистическую отчетность не вошли, поскольку не предоставляются для обработки Госслужбе статистики Приднестровской Молдавской Республики.