За 30 лет существования современной России больше всего двусторонних договоров она заключила с Казахстаном — 248, подсчитали эксперты Центра перспективных управленческих решений (ЦПУР). Чаще всего соглашения касались военного сотрудничества (24 документа) и космической сферы (23).
Второе и третье места делят Украина и Белоруссия — по 231 договору. С Белоруссией чаще всего Россия договаривалась о выдаче кредитов — 24 соглашения, 17 касаются транзита нефти и газа. С Украиной Россия в основном договаривалась о поставках различных товаров — этому посвящено 17 соглашений, сообщает rbc.ru.
На четвертом месте Армения — 161 договор. С этой бывшей советской республикой Россия заключила больше договоров о военном сотрудничестве, чем с любым другим государством, — 34 (Армения — стратегический союзник России, входит в Организацию договора о коллективной безопасности).
С Китаем тоже был заключен 161 договор. Чаще всего Москва и Пекин договаривались о демаркации границ и проведении встреч на высшем уровне — по 14 раз.
Далее идут Киргизия (154), Узбекистан (121), Таджикистан (120), Молдавия (87).
На десятом месте США с 82 соглашениями. Больше всего Москва и Вашингтон заключали договоры в сфере мирного атома и космоса — 12 и девять соответственно. Еще шесть двусторонних договоров (больше, чем с какой-либо другой страной) было заключено о разоружении.