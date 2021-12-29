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Эксперты назвали страны с наибольшим числом договоров с Россией

Эксперты назвали страны с наибольшим числом договоров с Россией

За 30 лет существования современной России больше всего двусторонних договоров она заключила с Казахстаном — 248, подсчитали эксперты Центра перспективных управленческих решений (ЦПУР). Чаще всего соглашения касались военного сотрудничества (24 документа) и космической сферы (23).

Второе и третье места делят Украина и Белоруссия — по 231 договору. С Белоруссией чаще всего Россия договаривалась о выдаче кредитов — 24 соглашения, 17 касаются транзита нефти и газа. С Украиной Россия в основном договаривалась о поставках различных товаров — этому посвящено 17 соглашений, сообщает rbc.ru.

На четвертом месте Армения — 161 договор. С этой бывшей советской республикой Россия заключила больше договоров о военном сотрудничестве, чем с любым другим государством, — 34 (Армения — стратегический союзник России, входит в Организацию договора о коллективной безопасности).

С Китаем тоже был заключен 161 договор. Чаще всего Москва и Пекин договаривались о демаркации границ и проведении встреч на высшем уровне — по 14 раз.

Далее идут Киргизия (154), Узбекистан (121), Таджикистан (120), Молдавия (87).

На десятом месте США с 82 соглашениями. Больше всего Москва и Вашингтон заключали договоры в сфере мирного атома и космоса — 12 и девять соответственно. Еще шесть двусторонних договоров (больше, чем с какой-либо другой страной) было заключено о разоружении.

rbc.ru
  • Сегодня, 09:32
  • DTV
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