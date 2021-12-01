Правительство РМ продлило упрощенный таможенный контроль импорта товаров на приднестровском участке молдо-украинской границы. Решение принято кабинетом министров в среду, передает point.md ссылаясь на infotag.md
С 1 января 2022 г. Молдова должна была приступить к выполнению второй фазы совместного с Украиной таможенного контроля, что означало применение молдавского законодательства в области таможенных и пограничных процедур в обязательном порядке для всех физических и юридических лиц (без уплаты пошлин, акцизов и других сборов в бюджет Молдовы при условии, что эти товары остаются на территории, не контролируемой конституционными органами РМ).
Мера должна распространиться на пересечение границы через пункт пропуска Первомайск-Кучурган. Но ее введение вновь было перенесено на полгода (до 1 июля 2022 г.).
Отсрочка объясняется "необходимостью определения эффективных инструментов для обеспечения регистрации и ведения учета всех импортеров".
Также в очередной раз, еще как минимум до 30 июня 2022 г. продлено постановление, разрешающее импорт нефтепродуктов через КПП Новосавицкая-Кучурган для экономических агентов Приднестровья.
Первоначально оно предусматривало таможенное оформление Молдовой на посту Бендеры-2 нефтепродуктов, ввезенных через КПП Новосавицкая-Кучурган до 31 декабря 2016 г. Тогда документ был принят в соответствии с Протокольным решением "О принципах возобновления полноценного грузового железнодорожного сообщения через территорию Приднестровья" в связи с тем, что в августе 2016 г. Украина прекратила импорт нефтепродуктов для региона по железной дороге, через пункты пересечения границы Колбасна-Слободка и Кучурган. В результате перевозка топлива была перенаправлена через КПП Окница, откуда нефтепродукты доставлялись на железнодорожные станции Рыбница и Бендеры-2, делая круг в 400 км.
Созданный в результате постановления механизм совместного таможенного контроля позволяет осуществлять экспорт товаров напрямую через Приднестровский регион под полным контролем Таможенной службы РМ.
По мнению правительства РМ , это решение соответствует интересам компаний с обоих берегов Днестра, так как существенно сокращает путь доставки нефтепродуктов из Украины. point.md