Пенсионный фонд назвал выплаты, которые будет предоставлять гражданам вместо органов соцзащиты и Роструда с 2022 года, сообщается на сайте ПФР. "Меры поддержки, которые ПФР начнет оказывать со следующего года, охватят более двух миллионов человек. Общий объем выплат гражданам в течение 2022-го достигнет почти 120 миллиардов рублей", — говорится в релизе.
Условия получения поддержки не меняются, для ее оформления, как и прежде, необходимо обратиться с заявлением. При этом Пенсионный фонд начнет упрощать получение выплат путем освобождения граждан от обязанности самостоятельно собирать пакет документов. Для этого ПФР начнет самостоятельно запрашивать необходимые сведения в профильных ведомствах, пишет ria.ru.
Для оформления социальной помощи в большинстве случаев достаточно будет обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда. В дальнейшем каналы оформления пособий расширят, будет предоставлена возможность подачи электронных заявлений через портал "Госуслуги".
По информации на сайте ПФР, с 2022 года фонд, в частности, будет оказывать поддержку семьям с детьми: в его ведение переходят единовременная выплата по беременности и родам, единовременное пособие при рождении ребенка, выплата при усыновлении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет.
Большую группу выплат, которые перейдут к фонду, составляют пособия и компенсации семьям умерших военных и силовиков. Например, компенсация расходов на коммунальные платежи, ремонт дома или летний оздоровительный отдых ребенка. Также отдельный блок мер касается соцпомощи пострадавшим от радиации из-за аварии на Чернобыльской АЭС, объединении "Маяк", испытаний на Семипалатинском полигоне.
Новый социальный сервис Ранее в ПФР сообщили, что на "Госуслугах" заработал новый социальный сервис, позволяющий россиянам оформить выплату по уходу за нетрудоспособным в режиме реального времени.
Для оформления выплаты необходимо проживать на территории России и иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуг, не нужно быть родственником или близким человеком того, за кем осуществляется уход, достаточно согласия на помощь со стороны инвалида или пожилого человека, сообщили в пресс-службе.
Автоматический поиск нуждающихся В ноябре правительство внесло в Госдуму законопроект, предполагающий автоматическое определение и информирование граждан, нуждающихся в социальной поддержке.
Предполагается, что данные будут формироваться и передаваться автоматически через Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО), содержащую сведения, обрабатываемые ПФР, на основании данных ФНС, МВД, Федеральной службы госрегистрации, кадастра и картографии.
Среди критериев такие, которые необходимы, например, для отнесения граждан к малоимущим или нуждающимся. Вместе с тем автоматическое определение потенциальных нуждающихся будет осуществляться по учету доходов, имущества "для предоставления конкретной меры социальной защиты", но независимо от того, какие иные меры поддержки получает гражданин и к какой категории он относится. ria.ru