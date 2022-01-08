Dnestr.TV

 
0

В Одессе гражданин Молдовы сжег армейский грузовик

В Одессе гражданин Молдовы сжег армейский грузовик

Гражданин Республики Молдова (уроженец Приднестровья) арестован по подозрению в поджоге военного грузовика «КамАЗ 4310» 43-го отдельного полка связи и управления Воздушного командования «Юг» в Одессе. Об этом редакция 368.media узнала из материалов уголовного дела по ч. 2 ст. 258 УК.

Инцидент случился утром 15 декабря в расположении части. СБУ, которая занялась расследованием ЧП, квалифицировала случившееся как террористический акт.

27 декабря правоохранители задержали подозреваемых в совершении этого преступления — организатора, иностранного гражданина, и непосредственного исполнителя. Установлено, что иностранец ранее за 400 долларов облил краской памятный знак «героям Небесної Сотні» у областной ОГА.

Далее за 800 долларов они планировали сжечь три военных автомобиля. Задержан только один из подозреваемых.
368.media
  • Сегодня, 09:21
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Размер прожиточного минимума за ноябрь 2021 года
  • Закрытие спортивного фестиваля, посвященного Легенде бе ...
  • Сделай выбор - останови домашнее насилие
  • Поступили сообщения о «заминированных» гимназии в Бенде ...
  • Радио Интер FM разыгрывает «экскурсию» в элитную новост ...
  • Определены размеры расчетного уровня минимальной зарабо ...
  • Более половины экспорта с левого берега Днестра поступа ...
  • Еще одна новогодняя история
  • Определена величина минимального размера оплаты труда н ...
  • Оперштаб: Загруженность инфекционных госпиталей на сего ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Размер прожиточного минимума за ноябрь 2021 года
  • Закрытие спортивного фестиваля, посвященного Легенде бе ...
  • Сделай выбор - останови домашнее насилие
  • Поступили сообщения о «заминированных» гимназии в Бенде ...
  • Радио Интер FM разыгрывает «экскурсию» в элитную новост ...
  • Определены размеры расчетного уровня минимальной зарабо ...
  • Более половины экспорта с левого берега Днестра поступа ...
  • Еще одна новогодняя история
  • Определена величина минимального размера оплаты труда н ...
  • Оперштаб: Загруженность инфекционных госпиталей на сего ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна