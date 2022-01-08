Гражданин Республики Молдова (уроженец Приднестровья) арестован по подозрению в поджоге военного грузовика «КамАЗ 4310» 43-го отдельного полка связи и управления Воздушного командования «Юг» в Одессе. Об этом редакция 368.media узнала из материалов уголовного дела по ч. 2 ст. 258 УК.
Инцидент случился утром 15 декабря в расположении части. СБУ, которая занялась расследованием ЧП, квалифицировала случившееся как террористический акт.
27 декабря правоохранители задержали подозреваемых в совершении этого преступления — организатора, иностранного гражданина, и непосредственного исполнителя. Установлено, что иностранец ранее за 400 долларов облил краской памятный знак «героям Небесної Сотні» у областной ОГА.
Далее за 800 долларов они планировали сжечь три военных автомобиля. Задержан только один из подозреваемых. 368.media