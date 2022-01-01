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США и НАТО готовы провести новую встречу с Россией

США и НАТО готовы провести новую встречу с Россией

Госсекретарь Энтони Блинкен обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом дальнейшие шаги после заседания Совета Россия - НАТО 12 января
Госсекретарь США Энтони Блинкен провел в пятницу телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, в ходе которого обсудил дальнейшие шаги по взаимодействию с РФ после прошедшего 12 января заседания Совета Россия - НАТО. Как заявили в пятницу в Госдепе, США и НАТО готовы к проведению новой встречи с РФ.

"Госсекретарь Энтони Блинкен поговорил сегодня с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, чтобы обсудить дальнейшие шаги после заседания Совета Россия - НАТО 12 января. Соединенные Штаты и НАТО готовы снова встретиться с Россией и привержены продолжению дипломатического взаимодействия и встречного диалога", - отмечается в письменном заявлении руководителя пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Неда Прайса, пишет ТАСС.

"Соединенные Штаты и их союзники по НАТО едины в стремлении к дипломатическому пути и призывают Россию предпринять незамедлительные действия с целью деэскалации ее продолжающейся агрессии в отношении Украины", - говорится в документе.

17 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств - членов Организации Североатлантического договора. Консультации по этим вопросам прошли 10 января в Женеве, 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия - НАТО, а 13 января прошло совещание Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.
tass.ru
  • Сегодня, 10:29
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