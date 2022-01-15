Семилетняя россиянка Анастасия Радзинская, ведущая собственный канал на YouTube, заработала за год более двух миллиардов рублей и вошла в десятку самых высокооплачиваемых блогеров мира.
Как следует из списка, который обнародовало американское издание Forbes, годовой доход малолетней блогерши составил $ 28 млн, что позволило ей занять шестую строчку рейтинга, передает eadaily.com.
«Семилетняя девочка, иммигрировавшая из России вместе с родителями, набрала 87,5 млн подписчиков на своём канале Like Nasty, где она ведёт хронику своей жизни», — говорится в сообщении.
Первую строчку занимает блогер Джеймс Дональдсон (MrBeast), его годовой заработок составил $ 54 млн. На втором месте рейтинга — видеоблогер Джейк Пол ($ 45 млн), на третьем — Марк Фишбах (Markiplier) с $ 38 млн.
Отметим, что Настя попадает в данный список уже третий раз. Так, в прошлом году она находилась на седьмом месте с готовым доходом 18,5 миллиона долларов.
С тех пор оборотистость данного проекта заметно повысилась. Свои старые видео блогер продала Spotter — одному из крупнейших независимых владельцев контента на YouTube. Она также активно развивает продажи линейки собственных товаров и NFT-коллекции.
В 2021 году Радзинская подписала контракт с компанией Westbrook Studios, соучредителем которой является актер Уилл Смит. Студия будет помогать малолетней блогерше в разработке нескольких анимационных проектов. В частности, шоу для детей дошкольного возраста.