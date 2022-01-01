В период с 2016 по 2020 гг. мировые продажи сушеных овощей и фруктов выросли с 7,94 млн тонн до 8,73 млн тонн. Об этом говорится в исследовании «Анализа мирового рынка сушеных овощей и фруктов», подготовленном агентством BusinesStat в 2021 году.
Сокращение продаж сушеных овощей и фруктов было зафиксировано в 2020 году из-за Covid-19, когда наблюдались сбои в цепочке поставок, проблемы в обрабатывающей промышленности и ухудшение материального положения потребителей. В 2020 году объем реализации сушеных овощей и фруктов сократился на 1,1% по сравнению с 2019 годом. Больше всего продажи сократились в США (-109,6 тыс. тонн), ОАЭ (-33 тыс. тонн), Саудовской Аравии (-30,3 тыс. тонн) и ЮАР (-26,4 тыс. тонн), передает FruitNews.
В 2020 году основными странами — потребителями сушеных овощей и фруктов стали: Китай — 1 479,3 тыс. тонн (16,9% от общемирового объема продаж), Индия — 899,6 тыс. тонн (10,3% от совокупных продаж), США — 445 тыс. тонн (5,1%). Далее следовали: Япония — 355,8 тыс. тонн (4,1%), Пакистан — 335,8 тыс. тонн (3,8%), Великобритания — 222,7 тыс. тонн (2,6%) и Германия — 207,0 тыс. тонн (2,4%).
«Основным драйвером роста рынка сухофруктов в мире является тренд на здоровое питание на фоне набирающей остроту проблемы ожирения. Сухофрукты богаты растительным белком, витаминами, минералами и пищевыми волокнами и считаются хорошей заменой высококалорийным перекусам. При этом производители для укрепления своих рыночных позиций постоянно работают над расширением ассортимента продукции: появляются новые форматы упаковки снеков, новые вкусы и их сочетания», — говорится в исследовании BusinesStat. fruitnews.ru