Dnestr.TV

 
0

Чем можно заменить свежие овощи и фрукты зимой

Чем можно заменить свежие овощи и фрукты зимой

Зимнего авитаминоза вполне можно избежать, даже если нет возможности летать в теплые края и есть местные свежие фрукты и если приобретать спелые заграничные овощи и фрукты слишком дорого. Эксперты по питанию дали несколько советов о том, как восполнить дефицит витаминов в холодное время года.

Самое простое - добавить в рацион больше корнеплодов и тех овощей, которые могут долго храниться в сыром виде. Речь про тыкву, свеклу, репчатый лук, морковь и капусту. Есть их стоит сырыми либо тушеными и запеченными - так они сохраняют максимум полезных свойств, пишет mybusiness.md ссылаясь на Harper's Bazaar.

Полезно будет "подготовить сани летом" - в разгар сезона сбора урожая позаботиться о том, чтобы заморозить свежие овощи и ягоды, которые можно будет использовать зимой. Некоторые диетологи считают, что замороженные овощи и фрукты даже полезнее, чем многие свежие. Все потому, что для шоковой заморозки плоды срывают на пике их зрелости, когда они содержат максимальное количество витаминов и минералов. А вот для продажи овощи и фрукты часто собирают недозрелыми - чтобы они могли пережить длительный путь до прилавка и стола конечного покупателя. Иногда вояж получается не слишком продолжительным, в итоге мы покупаем недозрелое.

Третья альтернатива свежим овощам зимой - квашенные продукты. Диетологи считают, что при таком формате консервации овощи и фрукты не теряют своих полезных свойств, почти все витамины в них сохраняются. Дополнительным бонусом является тот факт, что при квашении разлагаются простые сахара, так что в организм попадает меньше углеводов. Есть только одно "но": с квашенными продуктами следует быть осторожными при заболеваниях ЖКТ, так как они имеют повышенную кислотность.
mybusiness.md
  • Сегодня, 06:29
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Размер прожиточного минимума за ноябрь 2021 года
  • Закрытие спортивного фестиваля, посвященного Легенде бе ...
  • Поступили сообщения о «заминированных» гимназии в Бенде ...
  • Радио Интер FM разыгрывает «экскурсию» в элитную новост ...
  • Кому положена доплата к российской пенсии в 2022 году
  • Определены размеры расчетного уровня минимальной зарабо ...
  • Более половины экспорта с левого берега Днестра поступа ...
  • Еще одна новогодняя история
  • Определена величина минимального размера оплаты труда н ...
  • Оперштаб: Загруженность инфекционных госпиталей на сего ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Размер прожиточного минимума за ноябрь 2021 года
  • Закрытие спортивного фестиваля, посвященного Легенде бе ...
  • Поступили сообщения о «заминированных» гимназии в Бенде ...
  • Радио Интер FM разыгрывает «экскурсию» в элитную новост ...
  • Кому положена доплата к российской пенсии в 2022 году
  • Определены размеры расчетного уровня минимальной зарабо ...
  • Более половины экспорта с левого берега Днестра поступа ...
  • Еще одна новогодняя история
  • Определена величина минимального размера оплаты труда н ...
  • Оперштаб: Загруженность инфекционных госпиталей на сего ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна