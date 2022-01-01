Зимнего авитаминоза вполне можно избежать, даже если нет возможности летать в теплые края и есть местные свежие фрукты и если приобретать спелые заграничные овощи и фрукты слишком дорого. Эксперты по питанию дали несколько советов о том, как восполнить дефицит витаминов в холодное время года.
Самое простое - добавить в рацион больше корнеплодов и тех овощей, которые могут долго храниться в сыром виде. Речь про тыкву, свеклу, репчатый лук, морковь и капусту. Есть их стоит сырыми либо тушеными и запеченными - так они сохраняют максимум полезных свойств, пишет mybusiness.md ссылаясь на Harper's Bazaar.
Полезно будет "подготовить сани летом" - в разгар сезона сбора урожая позаботиться о том, чтобы заморозить свежие овощи и ягоды, которые можно будет использовать зимой. Некоторые диетологи считают, что замороженные овощи и фрукты даже полезнее, чем многие свежие. Все потому, что для шоковой заморозки плоды срывают на пике их зрелости, когда они содержат максимальное количество витаминов и минералов. А вот для продажи овощи и фрукты часто собирают недозрелыми - чтобы они могли пережить длительный путь до прилавка и стола конечного покупателя. Иногда вояж получается не слишком продолжительным, в итоге мы покупаем недозрелое.
Третья альтернатива свежим овощам зимой - квашенные продукты. Диетологи считают, что при таком формате консервации овощи и фрукты не теряют своих полезных свойств, почти все витамины в них сохраняются. Дополнительным бонусом является тот факт, что при квашении разлагаются простые сахара, так что в организм попадает меньше углеводов. Есть только одно "но": с квашенными продуктами следует быть осторожными при заболеваниях ЖКТ, так как они имеют повышенную кислотность. mybusiness.md