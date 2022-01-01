Насколько автомобиль безопасен, волнует практически каждого автовладельца, особенно, если речь идет о безопасности на дороге. По этой причине существует множество краш-тестов, определяющих уровень и степень уязвимости авто. Эксперты издания Motor составили список автомобилей, которые показали наихудшие результаты в таких испытаниях.
Так, например, кросс прошлого воплощения Hyundai Tucson проявил себя далеко не с лучшей стороны при лобовом и боковом столкновениях. В стандартной комплектации авто имеется всего лишь пара подушек безопасности и нет системы стабилизации. В итоге, сидящие спереди водитель и пассажир защищены только лишь на 51%, пешеходы – на 50%, а дети – на 4%.
Еще одна модель южнокорейской марки огорчает своими показателями краш-теста – Hyundai Accent. Этот седан в стандартном наборе имеет одну подушку безопасности, которая ничем не может помочь переднему пассажиру. Также из-за отсутствия удерживающей системы здесь наблюдается плохой уровень защиты детей. Как итог – ноль звезд от экспертов, проводивших тестирование.
Также в этот список добавлен кроссовер Renault Duster последнего поколения. 22% – при защите детей, 29% – при защите взрослых, а при боковом столкновении у модели открылись двери и стало вытекать топливо.
Кроме вышеперечисленных авто в список проваливших краш-тесты попали такие популярные среди жителей Молдовы модели как:
Kia Sportage; Renault Sandero Stepway и Logan; Jeep Wrangler; Kia Picanto; Nissan X-Trail; Mitsubishi L.