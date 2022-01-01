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С 28 марта можно будет улететь в Будапешт за 28 евро

С 28 марта можно будет улететь в Будапешт за 28 евро

Лоу-кост авиакомпания Wizz Air начнёт выполнять два рейса в неделю между Будапештом и Кишиневом, начиная с 28 марта, заявил в пятницу (14 января) министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Как сообщает mybusiness.md, ожидается что стоимость билетов будет от €27,99.

"Туризм и транспорт стали одними из самых больших жертв пандемии коронавируса, и увеличение числа рейсов к восточным соседям Европейского Союза является важным шагом в возобновлении полетов», — сказал Петер Сийярто.

По его словам, Венгрия и Молдова взаимно принимают сертификаты о прививках друг друга, чтобы вакцинированные граждане Венгрии могли беспрепятственно въезжать в Республику Молдова.

Wizz Air является крупнейшей бюджетной авиакомпанией в Центральной и Восточной Европе, оперирующей парком из 67 самолетов Airbus A320 и 26 самолетов Airbus A321 с 27 баз на 525 маршрутах, соединяющих 135 пунктов назначения в 44 странах, с 29,6 миллионами пассажиров. Компания была создана в 2003 году и начала перевозить пассажиров 19 мая 2004 года.

Она управляет парком из 119 современных самолетов. Молодой и современный парк самолетов сыграл ключевую роль в том, что компания стала одним из десяти самых безопасных перевозчиков 2019 г. Двигатели нового поколения Airbus A321neo предлагают значительные экологические преимущества, что делает её авиакомпанией с наименьшим экологическим воздействием на пассажира.

Компания вышла на молдавский рынок в 2014 году, выполняя рейсы из международного аэропорта Кишинева.

mybusiness.md
  • Сегодня, 06:45
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