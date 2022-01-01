Немало граждан испытывают трудности с конвертацией заграничных ковид-сертификатов в молдавские. Делается это на сайте certificate-covid.gov.md, где нужно отсканировать QR-код. С этим обычно и возникают проблемы.
"Мне сделали первую прививку Модерной в Германии, но никто не сказал, что нужно сканировать QR-код, и я его не сканировала. Думала, приеду в Молдову и просто поставлю вторую дозу. Я пыталась конвертировать сертификат, но не смогла. Молодые смогли, а у меня не получилось", - передает слова одной из обладательниц иностранного сертификата publika.md
Женщина теперь вынуждена иметь при себе два свидетельства о вакцинации — немецкое и молдавское.
Но, как говорят медики, особенно часто к ним обращаются сделавшие прививку в Румынии, у которых при себе только удостоверение о вакцинации или талон, подтверждающий, что они стояли в очереди на неё. Чтобы помочь, медики сами запрашивают QR-коды в румынском Минздраве.
"В результате максимум через полчаса QR-код присылают по почте, и мы уже вносим всё в базу данных", - сказала глава Муниципального центра вакцинации Кишинева Кристина Боклинкэ.
И если с ковид-сертификатами из стран Евросоюза разобраться можно, то с вакцинированными в других странах всё гораздо сложнее. "Есть проблемы со сканированием QR-кодов из России, Великобритании, США, Израиля. Их система вообще не распознает", - сказала Боклинкэ.
Министр здравоохранения Алла Немеренко порекомендовала в подобных случаях обращаться за помощью на горячую линию Национального агентства общественного здоровья. Её номер 080 012 300.
На certificate-covid.gov.md иностранные сертификаты конвертировали меньше пяти тысяч человек. Сколько всего молдавских граждан сделали прививки за границей, Минздрав не знает. publika.md