Лидер молдавской оппозиционной партии Илан Шор предложил принять срочные меры для компенсации роста тарифов и цен для граждан и начать переговоры с руководством России о возможности снизить цену на поставляемый в Молдавию газ
"Фракция партии "Шор" призывает поддержать парламентскую фракцию Блока коммунистов и социалистов о созыве внеочередного парламентского заседания" - написал Шор в Facebook.
" Мы подписали и подали в парламент необходимые документы, которые считаем крайне важными. Мы очень надеемся, что остальные коллеги – депутаты, из оппозиции и не только, присоединятся к нашему ходатайству.
Как я уже говорил ранее, мы требуем срочного созыва внеочередной сессии парламента для рассмотрения трех чрезвычайно важных вопросов:
1. Начало процедуры обсуждения и выдвижения вотума недоверия этому некомпетентному правительству; 2. Создание специальной парламентской комиссии, которая будет искать решения по энергетическому кризису и начнет новые переговоры с Российской Федерацией по импорту природного газа; 3. Принятие срочных мер по (реальной) компенсации счетов конечным потребителям, поскольку люди уже не в состоянии платить.
Уважаемые коллеги из ПДС! Мы знаем, где вы находитесь, мы знаем, что многие из вас сейчас катаются на лыжах или вот-вот заканчивают на них кататься. Мы призываем вас приступить к работе. Вспомните, что люди голосовали за вас, потому что они поверили вам, доверились вам. Сегодня, что называется на простом языке, вы их кидаете. Я рекомендую вам встать с лыж, переобуться и начать работать, в противном случае вам понадобятся лыжи, чтобы добежать до Леушен. Но многие из вас не успеют это сделать, и я вам обещаю это лично.
Народ на издыхании. Если вы не хотите проснуться с вилами у ваших подъездов или на шикарных вилах (а этот день стремительно приближается), то давайте прекращайте заниматься дуростью и приступайте к работе! " - написал Илан Шор в своём Facebook.
Напомним, партия "Шор" располагает шестью мандатами в парламенте, у Блока коммунистов и социалистов 32 депутата, что достаточно для выдвижения вотума недоверия оппозицией, для которого необходима поддержка одной трети из 101 парламентария. Но чтобы отправить кабинет в отставку необходимы голоса большинства депутатов.