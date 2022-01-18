Из-за шквалистого ветра в Молдове нарушена работа кишиневского аэропорта, сообщает Sputnik.md
Самолет, следующий рейсом TK 269 Стамбул – Кишинев, который должен был приземлиться в 8.55 в Кишиневе, на протяжении часа не мог сесть в аэропорту Кишинева из-за сильного ветра и был возвращен в аэропорт Стамбула.
По данным сервиса Flightradar, к 10.00 пилоты предприняли две попытки приземлиться и оба раза вынуждены были уходить на второй круг.
По данным табло аэропорта, после часа ожидания в воздухе самолет был возвращен в аэропорт отправления.
Государственная гидрометеослужба объявила "оранжевый код" метеоопасности в связи с усилением ветра.
Предупреждение будет активно с вечера 17 января и 18 января включительно.
По информации блога Runway 09, порывы ветра в аэропорту Кишинева утром 18 января достигали 70 км/ч.