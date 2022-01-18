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Самолет из Стамбула не смог приземлиться в Кишиневе

Самолет из Стамбула не смог приземлиться в Кишиневе

Из-за шквалистого ветра в Молдове нарушена работа кишиневского аэропорта, сообщает Sputnik.md

Самолет, следующий рейсом TK 269 Стамбул – Кишинев, который должен был приземлиться в 8.55 в Кишиневе, на протяжении часа не мог сесть в аэропорту Кишинева из-за сильного ветра и был возвращен в аэропорт Стамбула.

По данным сервиса Flightradar, к 10.00 пилоты предприняли две попытки приземлиться и оба раза вынуждены были уходить на второй круг.

По данным табло аэропорта, после часа ожидания в воздухе самолет был возвращен в аэропорт отправления.

Самолет из Стамбула не смог приземлиться в Кишиневе

Государственная гидрометеослужба объявила "оранжевый код" метеоопасности в связи с усилением ветра.

Предупреждение будет активно с вечера 17 января и 18 января включительно.

По информации блога Runway 09, порывы ветра в аэропорту Кишинева утром 18 января достигали 70 км/ч.
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