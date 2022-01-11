Государственная служба статистики Приднестровской Молдавской Республики представила очередной отчет о средних ценах на продовольственные товары по состоянию на 31 декабря 2021 года, сообщает NewsPMR.Com
Стоимость продуктов питания рассчитывалась из соотношения средних цен на рынках и торговых сетях в трех крупнейших городах республики – Тирасполь, Бендеры и Рыбница.
Средние цены на продукты питания в Приднестровье по группам товаров:
Мясные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта): Говядина (кроме бескостного мяса) – 63.11 руб. Говядина бескостная – 86.34 руб. Свинина (кроме бескостного мяса) – 84.16 руб. Свинина бескостная – 84.41 руб. Фарш мясной – 58.51 руб. Пельмени – 42.26 руб. Печень говяжья – 89.90 руб. Куры потрошеные – 36.02 руб. Окорочка куриные – 38.87 руб. Сало – 74.42 руб. Колбаса вареная – 90.43 руб. Сосиски – 69.51 руб. Сардельки – 69.28 руб. Колбаса полукопченая – 114.92 руб. Мясокопчености, кг – 133.71 руб. Колбаса сырокопченая – 222.63 руб.
Рыбные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта): Карп свежий – 50.19 руб. Карась свежий – 36.84 руб. Толстолобик свежий – 33.21 руб. Салака – 24.36 руб. Хек – 48.71 руб. Скумбрия – 55.65 руб. Сельдь замороженная – 34.88 руб. Сельдь соленая – 44.58 руб.
Молочные и кисломолочные продукты (рублей ПМР за килограмм, грамм или литр продукта): Масло сливочное фасованное, 200 г – 26.22 руб. Масло растительно-сливочное фасованное, 200 г – 14.54 руб. Масло подсолнечное рафинированное, л – 37.56 руб. Масло подсолнечное нерафинированное, л – 29.16 руб. Маргарин фасованный, 200 г – 8.59 руб. Молоко цельное разливное непастеризованное, л – 12.47 руб. Молоко цельное пастеризованное, л – 12.05 руб. Кефир, 0,5 л – 6.06 руб. Ряженка, 0,5 л – 8.14 руб. Сметана, кг – 41.19 руб. Сметана на рынке, кг – 55.24 руб. Творог, кг – 52.40 руб. Творог на рынке, кг – 61.45 руб. Сухие молочные смеси для детского питания, кг – 118.59 руб. Сыр твердый, кг – 134.16 руб. Брынза на рынке, кг – 81.85 руб.
Хлебные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта): Батон из пшеничной муки высшего сорта, кг – 10.17 руб. Хлеб из пшеничной муки 1 сорта, кг – 7.62 руб. Хлеб из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг – 6.85 руб. Хлеб из пшеничной муки 1 сорта и ржаной обдирочной, кг – 11.06 руб.
Крупяные и мучные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта): Мука пшеничная – 10.73 руб. Рис шлифованный, кг – 18.95 руб. Крупа манная, кг – 12.46 руб. Крупа гречневая, кг – 29.24 руб. Крупа пшеничная, кг – 7.74 руб. Крупа кукурузная, кг – 12.69 руб. Крупа ячневая, кг – 9.51 руб. Крупа перловая, кг – 10.16 руб. Овсяные хлопья, кг – 24.36 руб. Горох, кг – 11.72 руб. Фасоль, кг – 31.74 руб. Вермишель высшего сорта, кг – 16.38 руб. Макаронные изделия высшего сорта, кг – 16.11 руб.
Плодоовощная продукция (рублей ПМР за килограмм продукта): Картофель урожая текущего года, кг – 6.48 руб. Капуста свежая урожая текущего года, кг – 7.76 руб. Лук репчатый, кг – 7.45 руб. Свёкла столовая, кг – 7.48 руб. Морковь, кг – 7.45 руб. Чеснок, кг – 51.77 руб. Тыква, кг – 4.53 руб. Яблоки, кг – 7.60 руб. Апельсины, кг – 22.80 руб. Лимоны, кг – 22.61 руб. Бананы, кг – 23.12 руб. Сливы сушёные, кг – 49.72 руб. Виноград сушёный (изюм), кг – 70.40 руб.
Другие социально значимые продовольственные товары (рублей ПМР за килограмм, штуку или миллиграмм продукта): Томат-паста, кг – 40.92 руб. Сок томатный, л – 18.31 руб. Соки фруктово-ягодные, 250 мл – 7.39 руб. Пюре фруктово-ягодные для детского питания, 250 мл – 17.19 руб. Соки фруктовые, л – 18.07 руб. Яйца куриные, 10 шт – 19.93 руб. Сахар-песок, кг – 14.34 руб. Шоколад, 100 г – 17.32 руб. Мед пчелиный натуральный, кг – 79.61 руб. Вода минеральная, 1,5 л – 7.50 руб. Соль пищевая, кг – 4.67 руб. Перец черный (молотый), 100 г – 25.28 руб. Лист лавровый, 100 г – 26.91 руб. Дрожжи хлебопекарные, кг – 41.87 руб. Кофе натуральный растворимый, 100 г – 42.11 руб. Чай черный байховый, высший сорт, 100 г – 20.51 руб. Чай зеленый, высший сорт, 100 г – 20.82 руб.
Согласно официальным данным, представленным Государственной службой статистики Приднестровской Молдавской Республики, продовольственные товары в декабре 2021 года подорожали на 1,31% по сравнению с предыдущим месяцем, а с начала года – стали дороже на 11,59%.