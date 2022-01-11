Dnestr.TV

 
0

ГОССТАТ : цены на продукты в ПМР

ГОССТАТ : цены на продукты в ПМР

Государственная служба статистики Приднестровской Молдавской Республики представила очередной отчет о средних ценах на продовольственные товары по состоянию на 31 декабря 2021 года, сообщает NewsPMR.Com

Стоимость продуктов питания рассчитывалась из соотношения средних цен на рынках и торговых сетях в трех крупнейших городах республики – Тирасполь, Бендеры и Рыбница.

Средние цены на продукты питания в Приднестровье по группам товаров:

Мясные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта):
Говядина (кроме бескостного мяса) – 63.11 руб.
Говядина бескостная – 86.34 руб.
Свинина (кроме бескостного мяса) – 84.16 руб.
Свинина бескостная – 84.41 руб.
Фарш мясной – 58.51 руб.
Пельмени – 42.26 руб.
Печень говяжья – 89.90 руб.
Куры потрошеные – 36.02 руб.
Окорочка куриные – 38.87 руб.
Сало – 74.42 руб.
Колбаса вареная – 90.43 руб.
Сосиски – 69.51 руб.
Сардельки – 69.28 руб.
Колбаса полукопченая – 114.92 руб.
Мясокопчености, кг – 133.71 руб.
Колбаса сырокопченая – 222.63 руб.

Рыбные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта):
Карп свежий – 50.19 руб.
Карась свежий – 36.84 руб.
Толстолобик свежий – 33.21 руб.
Салака – 24.36 руб.
Хек – 48.71 руб.
Скумбрия – 55.65 руб.
Сельдь замороженная – 34.88 руб.
Сельдь соленая – 44.58 руб.

Молочные и кисломолочные продукты (рублей ПМР за килограмм, грамм или литр продукта):
Масло сливочное фасованное, 200 г – 26.22 руб.
Масло растительно-сливочное фасованное, 200 г – 14.54 руб.
Масло подсолнечное рафинированное, л – 37.56 руб.
Масло подсолнечное нерафинированное, л – 29.16 руб.
Маргарин фасованный, 200 г – 8.59 руб.
Молоко цельное разливное непастеризованное, л – 12.47 руб.
Молоко цельное пастеризованное, л – 12.05 руб.
Кефир, 0,5 л – 6.06 руб.
Ряженка, 0,5 л – 8.14 руб.
Сметана, кг – 41.19 руб.
Сметана на рынке, кг – 55.24 руб.
Творог, кг – 52.40 руб.
Творог на рынке, кг – 61.45 руб.
Сухие молочные смеси для детского питания, кг – 118.59 руб.
Сыр твердый, кг – 134.16 руб.
Брынза на рынке, кг – 81.85 руб.

Хлебные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта):
Батон из пшеничной муки высшего сорта, кг – 10.17 руб.
Хлеб из пшеничной муки 1 сорта, кг – 7.62 руб.
Хлеб из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг – 6.85 руб.
Хлеб из пшеничной муки 1 сорта и ржаной обдирочной, кг – 11.06 руб.

Крупяные и мучные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта):
Мука пшеничная – 10.73 руб.
Рис шлифованный, кг – 18.95 руб.
Крупа манная, кг – 12.46 руб.
Крупа гречневая, кг – 29.24 руб.
Крупа пшеничная, кг – 7.74 руб.
Крупа кукурузная, кг – 12.69 руб.
Крупа ячневая, кг – 9.51 руб.
Крупа перловая, кг – 10.16 руб.
Овсяные хлопья, кг – 24.36 руб.
Горох, кг – 11.72 руб.
Фасоль, кг – 31.74 руб.
Вермишель высшего сорта, кг – 16.38 руб.
Макаронные изделия высшего сорта, кг – 16.11 руб.

Плодоовощная продукция (рублей ПМР за килограмм продукта):
Картофель урожая текущего года, кг – 6.48 руб.
Капуста свежая урожая текущего года, кг – 7.76 руб.
Лук репчатый, кг – 7.45 руб.
Свёкла столовая, кг – 7.48 руб.
Морковь, кг – 7.45 руб.
Чеснок, кг – 51.77 руб.
Тыква, кг – 4.53 руб.
Яблоки, кг – 7.60 руб.
Апельсины, кг – 22.80 руб.
Лимоны, кг – 22.61 руб.
Бананы, кг – 23.12 руб.
Сливы сушёные, кг – 49.72 руб.
Виноград сушёный (изюм), кг – 70.40 руб.

Другие социально значимые продовольственные товары (рублей ПМР за килограмм, штуку или миллиграмм продукта):
Томат-паста, кг – 40.92 руб.
Сок томатный, л – 18.31 руб.
Соки фруктово-ягодные, 250 мл – 7.39 руб.
Пюре фруктово-ягодные для детского питания, 250 мл – 17.19 руб.
Соки фруктовые, л – 18.07 руб.
Яйца куриные, 10 шт – 19.93 руб.
Сахар-песок, кг – 14.34 руб.
Шоколад, 100 г – 17.32 руб.
Мед пчелиный натуральный, кг – 79.61 руб.
Вода минеральная, 1,5 л – 7.50 руб.
Соль пищевая, кг – 4.67 руб.
Перец черный (молотый), 100 г – 25.28 руб.
Лист лавровый, 100 г – 26.91 руб.
Дрожжи хлебопекарные, кг – 41.87 руб.
Кофе натуральный растворимый, 100 г – 42.11 руб.
Чай черный байховый, высший сорт, 100 г – 20.51 руб.
Чай зеленый, высший сорт, 100 г – 20.82 руб.

Согласно официальным данным, представленным Государственной службой статистики Приднестровской Молдавской Республики, продовольственные товары в декабре 2021 года подорожали на 1,31% по сравнению с предыдущим месяцем, а с начала года – стали дороже на 11,59%.

Иван Тыняев, NewsPMR.Com

Среднерыночные цены на "Зелёном рынке" Тирасполя на 11.01.2022 можно посмотреть на сайте
  • Сегодня, 10:18
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Закрытие спортивного фестиваля, посвященного Легенде бе ...
  • Поступили сообщения о «заминированных» гимназии в Бенде ...
  • Кому положена доплата к российской пенсии в 2022 году
  • Радио Интер FM разыгрывает «экскурсию» в элитную новост ...
  • Определены размеры расчетного уровня минимальной зарабо ...
  • В Приднестровье подняли цены на топливо
  • Более половины экспорта с левого берега Днестра поступа ...
  • Еще одна новогодняя история
  • Определена величина минимального размера оплаты труда н ...
  • Оперштаб: Загруженность инфекционных госпиталей на сего ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Закрытие спортивного фестиваля, посвященного Легенде бе ...
  • Поступили сообщения о «заминированных» гимназии в Бенде ...
  • Кому положена доплата к российской пенсии в 2022 году
  • Радио Интер FM разыгрывает «экскурсию» в элитную новост ...
  • Определены размеры расчетного уровня минимальной зарабо ...
  • В Приднестровье подняли цены на топливо
  • Более половины экспорта с левого берега Днестра поступа ...
  • Еще одна новогодняя история
  • Определена величина минимального размера оплаты труда н ...
  • Оперштаб: Загруженность инфекционных госпиталей на сего ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна