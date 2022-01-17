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В Госдуме выступили за полный запрет суррогатного материнства в России

В Госдуме выступили за полный запрет суррогатного материнства в России

Глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила РИА Новости, что комитет выступает за полный запрет на услуги суррогатного материнства в России.

"Мы поддерживаем тот законопроект, который уже внесен сейчас о запрете суррогатного материнства для иностранцев, но позиция нашего комитета следующая: мы за то, чтобы запретить вообще суррогатное материнство как институт, который ущемляет с одной стороны права женщин, с другой стороны - права детей", - сказала Останина.

Ранее сообщалось, что в Госдуме захотели запретить российским суррогатным матерям рожать для иностранцев. Предполагается, что соответствующий проект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» могут принять в первом чтении в феврале.

Проект предлагает установить запрет для иностранцев и лиц без гражданства использовать суррогатных матерей на территории России. Кроме того, вводится обязательное получение детьми гражданства России, если они рождены или вынашивались суррогатной матерью на день вступления в силу этого запрета.

Парламентарии пояснили, что это связано с известными случаями гибели детей, которые были специально рождены для вывоза за границу.
  • Сегодня, 12:55
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