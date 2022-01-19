Прокуратура Калифорнии предъявила два обвинения в непредумышленном убийстве водителю Tesla, который ехал на автопилоте и попал в ДТП со смертельным исходом. Авария произошла в 2019 году. Электрокар проехал на красный сигнал светофора и врезался в автомобиль, двое находившихся в салоне погибли. Было доказано, что во время ДТП машина передвигалась на автопилоте, сообщает lenta.ru со ссылкой на Associated Press.
Прокуроры округа Лос-Анджелес выдвинули обвинения в октябре, но об этом стало известно только на прошлой неделе. Как сообщает АР, это первый случай, когда человека будут судить за ДТП с автопилотом. Сидевший за рулем электрокара 27-летний Кевин Джордж Азиз Риад отказался признавать себя виновным. Водитель отпущен под залог, пока дело находится на рассмотрении. Предварительное слушание по делу Риада назначено на 23 февраля.
Специалисты полагают, что подобный инцидент должен предупредить остальных водителей машин с автопилотом, что на новые технологии в их автомобилях нельзя полагаться целиком. По данным журналистов, около 765 тысяч автомобилей Tesla в США оборудованы системами автопилота.
"NHTSA напоминает, что на сегодняшний день ни одно из имеющихся в продаже транспортных средств не имеет права для полного самоуправления. Независимо от того, активирован ли автопилот, водитель обязан всё время контролировать дорожную обстановку и смотреть на дорогу. В соответствии с законами штата, он также отвечает за последствия управления с помощью автоматизированных систем", — заявили в Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA), пишет jauns.lv
Илон Маск основал компанию Tesla в 2003 году. Первоначально она называлась Tesla Motors, но впоследствии была переименована в Tesla. Ее штаб-квартира находится в американском Пало-Альто, штат Калифорния. Сначала фирма производила только электромобили, но позже стала заниматься созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.