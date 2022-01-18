В ближайшие годы Samsung может выйти на рынок компьютеров с ноутбуком, который имеет сложную складную конструкцию. Об изобретении сообщает нидерландское издание LetsGoDigital.
Журналисты медиа обнаружили в сети патент корейской корпорации на прототип портативного компьютера, который авторы назвали ноутбуком-оригами. Подобно фигурке из бумаги девайс имеет особую конструкцию из четырех соединенных между собой шарнирами фрагментов, благодаря которым его можно сложить по горизонтали и вертикали одновременно, пишет lenta.ru
2 июля 2021 года Samsung Electronics подала во Всемирную организацию интеллектуальной собственности (ВОИС) патент на «многократное электронное устройство». 47-страничная документация была утверждена и выпущена 13 января 2022 года.
В документации описан ноутбук Samsung с гибким дисплеем и физической клавиатурой. Гибкий экран не складывается по длине — как в случае с Lenovo Thinkpad X1 Fold и Asus Zenbook 17 Fold, которые демонстрировались на выставке CES 2022. Вместо этого Samsung выбрала экран, который складывается по ширине — как книга.
Встроены две петли, как в современном ноутбуке. Таким образом, вы можете закрыть ноутбук обычным способом. Затем вы также можете сложить устройство. Левую часть (1 часть дисплея и 1 часть клавиатуры) можно сложить поверх правой части. Устройство также предлагает поддержку S Pen.
Samsung снабжает этот портативный компьютер двумя батареями, одна из которых встроена в левую часть, а другая — в правую — как компания также использует со складными смартфонами Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3 .
Samsung также добавила удобный зажим с крючком, чтобы устройство не раскладывалось непреднамеренно. Чтобы противодействовать этому, также встроены различные магниты. Также особенным является то, что в сложенном виде пользователям доступны функции аудиоплеера — сбоку есть три кнопки для перемотки назад, вперед и паузы.
Это очень гениальное изобретение, которое явно отличается от всего, что мы видели в области складных ноутбуков на сегодняшний день. До сих пор мы видели в основном ноутбуки с гибким экраном, где вторая часть дисплея служит для работы — отображения виртуальной клавиатуры и т.п.
Однако на этот раз у гибкого экрана совершенно другая функция, а именно сделать устройство очень компактным, когда вы носите его с собой. Кроме того, таким образом можно использовать очень большой/широкий дисплей, чтобы пользователь мог работать еще более продуктивно.
На самом ли деле Samsung намерена выпустить такой складной ноутбук в долгосрочной перспективе, пока неизвестно.