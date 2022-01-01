Общий внешнеторговый оборот Приднестровья составил по итогам минувшего года более 2,58 миллиарда долларов. По данным государственного таможенного комитета ПМР, это на 53%, или на 0,9 миллиарда долларов, больше, чем в 2020 году.
Приднестровский экспорт по результатам января-декабря сложился на рекордном за последние 20 лет уровне в 938,9 миллиона долларов. 46% этого показателя (432,2 миллиона) обеспечили поставки металлургической продукции. Еще почти 19% и 18% экспортных доходов пришлось соответственно на электроэнергию, а также на продовольственные товары и сырье, сообщает novostipmr
В 2021 году заметно вырос экспорт в Украину (+107%, с 65 до почти 135 миллионов долларов), а также в страны Евросоюза (+76%, с 185,8 до 327,7 миллиона).
В ЕС главные экспортные потоки из Приднестровья направлялись в Польшу (128,4 миллиона долларов) и Румынию (106,6 миллиона). 79 миллионов пришлись в общей сложности ещё на 7 стран «второго эшелона»: Италию, Венгрию, Чехию, Болгарию, Францию, Германию и Словакию.
Отметим, что поставки из Приднестровья в Россию в минувшем году увеличились на 24%, а в Молдову – на 10%.
В процентном соотношении на Молдову по итогам 2021 года приходится 31,8% приднестровского экспорта, на ЕС 34,9%, на Украину 14,4%, на страны Евразийского экономического союза – 9,8%.
Что касается импорта, составившего в минувшем году 1 646 миллионов долларов, то здесь картина несколько иная. Больше всего товаров – на 738,4 миллиона долларов – Приднестровье импортировало из РФ. Львиная доля из них – это топливно-энергетические товары.
В топ-3 внешнеторговых партнеров ПМР по импорту в 2021 году вошли также Румыния (214,1 миллиона долларов) и Украина (198,4 миллиона).
В целом, по данным ГТК, внешнеторговый оборот ПМР со странами Евразийского экономического союза составил за январь-декабрь более 895 миллионов долларов, а со странами ЕС – 694,4 миллиона. Еще 995 миллионов пришлись на прочие государства, в том числе Молдову и Украину.
Если говорить об отдельных странах, то самый большой товарооборот у Приднестровья был в 2021 году с Россией (825,2 миллиона, или почти треть от общего товарооборота).