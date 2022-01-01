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ГТК ПМР: Приднестровский экспорт по результатам 2021г сложился на рекордном за последние 20 лет уровне

ГТК ПМР: Приднестровский экспорт по результатам 2021г сложился на рекордном за последние 20 лет уровне

Общий внешнеторговый оборот Приднестровья составил по итогам минувшего года более 2,58 миллиарда долларов. По данным государственного таможенного комитета ПМР, это на 53%, или на 0,9 миллиарда долларов, больше, чем в 2020 году.

Приднестровский экспорт по результатам января-декабря сложился на рекордном за последние 20 лет уровне в 938,9 миллиона долларов. 46% этого показателя (432,2 миллиона) обеспечили поставки металлургической продукции. Еще почти 19% и 18% экспортных доходов пришлось соответственно на электроэнергию, а также на продовольственные товары и сырье, сообщает novostipmr

В 2021 году заметно вырос экспорт в Украину (+107%, с 65 до почти 135 миллионов долларов), а также в страны Евросоюза (+76%, с 185,8 до 327,7 миллиона).

В ЕС главные экспортные потоки из Приднестровья направлялись в Польшу (128,4 миллиона долларов) и Румынию (106,6 миллиона). 79 миллионов пришлись в общей сложности ещё на 7 стран «второго эшелона»: Италию, Венгрию, Чехию, Болгарию, Францию, Германию и Словакию.

Отметим, что поставки из Приднестровья в Россию в минувшем году увеличились на 24%, а в Молдову – на 10%.

В процентном соотношении на Молдову по итогам 2021 года приходится 31,8% приднестровского экспорта, на ЕС 34,9%, на Украину 14,4%, на страны Евразийского экономического союза – 9,8%.

Что касается импорта, составившего в минувшем году 1 646 миллионов долларов, то здесь картина несколько иная. Больше всего товаров – на 738,4 миллиона долларов – Приднестровье импортировало из РФ. Львиная доля из них – это топливно-энергетические товары.

В топ-3 внешнеторговых партнеров ПМР по импорту в 2021 году вошли также Румыния (214,1 миллиона долларов) и Украина (198,4 миллиона).

В целом, по данным ГТК, внешнеторговый оборот ПМР со странами Евразийского экономического союза составил за январь-декабрь более 895 миллионов долларов, а со странами ЕС – 694,4 миллиона. Еще 995 миллионов пришлись на прочие государства, в том числе Молдову и Украину.

Если говорить об отдельных странах, то самый большой товарооборот у Приднестровья был в 2021 году с Россией (825,2 миллиона, или почти треть от общего товарооборота).

  • Сегодня, 15:22
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