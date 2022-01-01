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"Культурный" протест в Нидерландах

"Культурный" протест в Нидерландах

В Нидерландах 20 января в знак протеста против карантинных ограничений многие учреждения культуры на один день "сменили" вид своей деятельности. Об этом сообщает Korrespondent со ссылкой на BBC.

Согласно карантинным правилам в стране, музеи, театры, бары и кафе не могут работать, но могут работать парикмахерские и спортивные залы.

В Концертгебау провели оркестровую репетицию в сопровождении парикмахерских услуг на сцене. Голландским оркестрам разрешено репетировать, но нельзя допускать зрителей.

В оркестре заявили, что они были созданы, чтобы "обогатить жизнь силой симфонической музыки в то время, когда всем нужно вдохновение".
Директор музея Ван Гога Эмили Горденкер надеется, что этот протест высветит непоследовательность в политике правительства.

"Культурный" протест в Нидерландах

"Культурный" протест в Нидерландах

"Культурный" протест в Нидерландах

"Посещение музея - это безопасное посещение, и оно столь же важно, как и поход в маникюрный салон, а может быть, и более важно. Мы просто просим их быть последовательными… создавать правила таким образом, чтобы все их понимали. На данный момент этого кажется не хватает", - сказала директор музея Ван Гога.

Культурный центр Де Бали в Амстердаме обошел правила, открывшись как религиозная организация. Галерея Маурицхейс в Гааге организовала спортивные тренировки. Художественный музей Панорама Месдаха предлагал занятия для "развития ума".

Власти заявили, что подобные "культурные" протесты недопустимы, как бы стильно они не выглядели.
  • Сегодня, 13:08
  • DTV
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