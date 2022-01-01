Молдавская Национальная чрезвычайная комиссия по общественному здоровью приняла новые меры в контексте пандемии коронавируса, передает aif.md
В частности, учитывая стремительное распространение “омикрона”, комиссия постановила:
- Обязать граждан предъявлять ковид-сертификат при входе во все закрытые помещения, включая ТЦ и непродовольственные магазины. Исключение составляют: продовольственные магазины, аптеки, банки, пункты обмена валют, почтовые отделения, пункты вакцинации, вокзалы;
- Входить в торговые помещения и заведения, предоставляющие общественные услуги, можно только вдвоём, а не втроём, как было ранее;
- Заведениям общественного питания запрещено обслуживать клиентов в период с 22.00 до 7.00;
- Частные мероприятия в заведениях общественного питания запрещены.