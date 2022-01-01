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В космосе появится киностудия и спортивная арена

В космосе появится киностудия и спортивная арена

Компания Space Entertainment Enterprise, которая занимается продюсированием фильма Тома Круза о космосе заявила о планах построить в космосе спортивную арену и киностудию. Об этом пишет Variety.

Объект будет называться модуль SEE-1. Его главное предназначение - съемки фильмов, телепрограмм, музыкальных и спортивных мероприятий. По проекту, со станции можно будет вести прямые трансляции. Отмечается, что площадка должна заработать к началу зимы 2024 года.

Заниматься строительством будет компания Axiom Space. Недавно она уже получила одобрение NASA на строительство коммерческой части МКС. Модуль SSE-1 будет пристыкован к Axiom Station - первой в мире станции для космического туризма, которая отделится от МКС в 2028 году.

"SEE-1 - это невероятная возможность для человечества перейти в другую реальность и начать новую захватывающую главу в космосе", - сказано в заявлении компании.

"SEE-1 станет уникальным и доступным домом для безграничных развлекательных возможностей в месте, наполненном инновационной инфраструктурой, которая откроет новый мир творчества. Благодаря тому, что мировой лидер Axiom Space построит этот передовой, революционный объект, SEE-1 обеспечит не только первую, но и космическую структуру высочайшего качества, позволяющую вывести глобальную индустрию развлечений стоимостью два триллиона долларов на низкую околоземную орбиту", - добавили авторы идеи.
  • Вчера, 15:41
  • DTV
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