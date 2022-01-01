Федеральная служба безопасности (ФСБ) убедила главу Центробанка (ЦБ) России Эльвиру Набиуллину поддержать полный запрет на операции с криптовалютами в стране. Об этом в четверг, 20 января, сообщил телеканал Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным издания, служба выступила за данный запрет, так как платежи, произведенные в криптовалюте, являются трудноотслеживаемыми. Отмечается, что в России зарегистрировано примерно 17 млн криптокошельков.
Банк России предлагает ввести запрет на территории России на выпуск, майнинг и обращение криптовалют, сообщает ТАСС, ссылаясь на доклад регулятора "Криптовалюты: тренды, риски, меры".
"Статус российского рубля, который не является резервной валютой, не позволяет применять в России мягкий подход и игнорировать нарастание рисков. На наш взгляд, целесообразны дополнительные меры", - говорится в документе.
Так, "с целью снижения угроз, обусловленных распространением криптовалют", Банк России предлагает внести ряд изменений в законодательство.
"Ввести запрет на организацию выпуска и (или) выпуск, организацию обращения криптовалюты (в т.ч. криптобиржами, криптообменниками, P2P-платформами) на территории Российской Федерации и установить ответственность за нарушение данного запрета", - такое предложение регулятора указывается в документе.
Также предлагается установить ответственность за нарушение законодательного запрета на использование криптовалют в качестве средства платежа за товары, работы и услуги, продаваемые и покупаемые юридическими и физическими лицами - резидентами РФ.
"Ввести запрет на вложения финансовых организаций в криптовалюты и связанные с ними финансовые инструменты, а также на использование российских финансовых посредников и российской финансовой инфраструктуры для осуществления операций с криптовалютами и установить ответственность за нарушение данного запрета", - предлагается в докладе Банк России.
Регулятор также считает оптимальным решением введение в России запрета на майнинг криптовалют.
В тоже время глава СК Александр Бастрыкин призвал ввести обязательную идентификацию держателей криптовалют, пишет bloknot.ru
Он добавил, что статус онлайн-платформ, на которых анонимно продается криптовалюта, также не определен. Ранее Бастрыкин заявлял о необходимости прописать в уголовном законодательстве возможность ареста и конфискации криптовалют.
Сейчас по российскому законодательству, покупать криптовалюту на зарубежных рынках ни физическим, ни юридическим лицам не запрещено, запрещен ее выпуск на отечественных площадках и использование как средства платежа внутри РФ. В итоге, легально использовать российскую финансовую инфраструктуру можно лишь в нескольких случаях: при покупке криптовалюты напрямую через работающие за рубежом криптобиржи, криптообменники и онлайн-кошельки или в случае, когда российские финансовые компании предлагают инвесторам купить финансовые продукты, где основным активом являются криптовалюты.
Эксперты полагают, что запрет могут ввести в ближайшее время, но последствия такого шага будут разными в зависимости от того, каким он будет.
«Если дело ограничится блокировкой платежей с кредиток, то этого никто даже не заметит. А вот если будет введена уголовная ответственность за владение или операции с криптовалютой (похожий проект поправок в УК уже вносился летом 2020 года, но тогда его быстро сняли с повестки), то это, конечно будет иметь губительные последствия» — считает исполнительный директор InDeFi Smart Bank Сергей Менделеев.
В Банке России объяснили, смогут ли россияне владеть криптовалютами Ответственность за операции с цифровыми валютами обсуждается, предположительно, будут введены штрафы, уточнили в ЦБ. Глава департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова заявила, что регулятор не предлагает запретить гражданам владеть криптовалютами, сообщает life.ru
«Мы обращаем внимание, что не предлагаем внести запрет на владение криптовалютами со стороны граждан», — сообщила она в ходе брифинга.
Данилова также добавила, что регулятор обращает внимание на существующие риски мошенничества и сложность отстаивания своих прав при приобретении криптовалюты на иностранных криптобиржах.
Как уточнили в Центробанке, ответственность за операции с криптовалютами обсуждается, предположительно, будут введены штрафы. Процесс корректировки законодательства для регулирования криптовалют начнётся в ближайшие месяцы, добавили в ЦБ.
В мире отношение к криптовалютам кардинально разное.
Например, Китай в сентябре прошлого года полностью запретил криптовалюты — иностранные биржи не могут предоставлять услуги по покупке крипты на территории страны, работа майнеров тоже запрещена.
Сальвадор в июне 2021 года первым в мире признал биткоин официальным платежным средством. Жители страны могут расплачиваться криптовалютой, например, за чашку кофе или за какую-либо услугу. Также биткоинами можно оплачивать налоги и погасить ипотеку.
В Панаме внесли на рассмотрение законопроект о признании биткоина официальной валютой. Закон о криптографии поощряет использование криптовалюты и других цифровых активов. Власти считают, что признание биткоина поможет создать рабочие места и привлечь инвестиции.
В Швеции использование криптовалюты разрешено властями, при этом ее покупка рассматривается как операции с активами, соблюдаются нормы антиотмывочного законодательства.
Криптовалюты в качестве платежного средства использует и ряд крупных компаний. Так, PayPal запустила свой криптовалютный сервис в Великобритании. Он позволяет клиентам покупать или продавать биткоин, Bitcoin cash, Ethereum или Litecoin.
Пользователи смогут следить за ценами на криптовалюты в режиме реального времени. О развитии платежей с криптовалютами заявляла Mastercard.