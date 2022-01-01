По информации, полученной приднестровской стороной из достоверных источников, 15 января на Центральном участке Зоны безопасности с молдавской стороны появились артиллерийские системы. Об этом в интервью приднестровским средствам массовой информации сообщил сопредседатель Объединенной контрольной комиссии от Приднестровья Олег Беляков.
По его словам, колонна 100-миллиметровых пушек МТ-12 проследовала на Южный участок Зоны безопасности, въехала на территорию полигона в Бульбоках, а затем в ночное время убыла с него. В нарушение действующего порядка ни Объединенное военное командование, ни Объединенная контрольная комиссия не были своевременно оповещены об этом передвижении военной техники, пишет novostipmr.com.
«Наличие артиллерийских систем, которые движутся по Зоне безопасности к линии соприкосновения, вызывает большую озабоченность и много вопросов, - отметил Олег Беляков. – С какой целью это делается? Где уведомление Объединенного военного командования, где согласование с Объединенной контрольной комиссией, где соответствующее решение старших воинских начальников? Ничего этого нет. Это говорит о каких-то самоуправных действиях, которые ведут к непониманию между сторонами».
Сопредседатель ОКК отметил, что в случае, когда стороны контролируют свои вооруженные формирования и своевременно уведомляют о своих действиях других участников миротворческой операции, то всегда можно найти какое-то взаимоприемлемое решение. Однако в данном случае молдавская сторона пыталась скрыть свои действия.
«Когда на запрос старшего воинского начальника от Приднестровья приходит невразумительный ответ, что такого вроде бы не происходит, хотя есть очевидцы, которые снимают передвижение военной техники на сотовый телефон, это смешно», - отметил Олег Беляков.
Сопредседатель ОКК от Приднестровья констатировал, что в последнее время блокирование работы ОКК со стороны молдавской делегации и попытки силовых структур молдавской стороны действовать без ведома Объединенного военного командования и ОКК вызывают серьезную озабоченность.
«Мы будем принимать все возможные меры для того, чтобы диалог между сторонами был нормальный, эффективный и продуктивный», - подчеркнул Олег Беляков.
Напомним, что предыдущий инцидент в Зоне безопасности был зафиксирован в начале декабря прошлого года в районе села Кочиеры, когда сотрудники силовых структур Молдовы при поддержке вооруженного подразделения миротворцев Молдовы пытались преследовать безоружных приднестровских пограничников, находившихся на территории Приднестровья. Молдавская сторона объяснила действия своего подразделения проведением тренировки группы оперативного реагирования, однако в Объединенное военное командование никаких уведомлений об этом не поступало.
В соответствии с действующим механизмом миротворческой операции, любое перемещение по Зоне безопасности военной техники возможно только при условии заблаговременного уведомления Объединенного военного командования под контролем военных наблюдателей.
Объединённая контрольная комиссия была создана в июле 1992 года для разведения вооруженных подразделений Молдовы и сил самообороны Приднестровья согласно соглашению о мирном урегулировании молдо-приднестровского конфликта. ОКК, в которую вошли представители России, Молдовы и Приднестровья, установила пределы буферной зоны (Зоны безопасности). Её протяженность 225 км, ширина — от 12 до 20 км. Функции по охране мира в регионе легли на Совместные миротворческие силы из числа российских, молдавских и приднестровских военнослужащих. novostipmr.com