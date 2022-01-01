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Евгений Аврамов выпустил новый клип "Пелиница Мя"
Сегодня на youtube-канале приднестровского певца Евгения Аврамова появился долгожданный клип на его авторскую песню "Пелиница Мя". Клип уже набрал многочисленные просмотры.
Автор музыки и аранжировки Роман Казак, текст Людмила Галецкул и Аврамов Евгений. Сведение, запись и мастеринг произвёл Роман Казак.
Приятного просмотра, отличное настроение всем гарантированно!
- Сегодня, 11:30
- DTV
- Просмотров: 36
- Комментариев: 0
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