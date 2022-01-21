"Молдовагаз" направил в НАРЭ запрос о повышении тарифа.
Компания "Молдовагаз" обратилась в Национальное агентство по регулированию энергетики с просьбой повысить тариф на газ для потребителей в Молдавии с 511 до 743 долларов за тысячу кубометров, сообщила пресс-служба компании, сообщает РИА Новости
Тариф на газ в пунктах выхода из газораспределительных сетей низкого давления (для бытовых потребителей) предлагается увеличить с 10 196 леев до 14 437 леев за тысячу кубов. Новые тарифы должны вступить в силу, начиная с 1 января 2022 года.
С учетом НДС, по нашим подсчетам, тариф поднимется до 15,59 леев за куб.
В декабре НАРЭ был утвержден тариф в 11,02 лея за куб (с НДС).