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"Молдовагаз" просит повысить тариф на газ с 11 леев до 15

"Молдовагаз" просит повысить тариф на газ с 11 леев до 15

"Молдовагаз" направил в НАРЭ запрос о повышении тарифа.

Компания "Молдовагаз" обратилась в Национальное агентство по регулированию энергетики с просьбой повысить тариф на газ для потребителей в Молдавии с 511 до 743 долларов за тысячу кубометров, сообщила пресс-служба компании, сообщает РИА Новости

Тариф на газ в пунктах выхода из газораспределительных сетей низкого давления (для бытовых потребителей) предлагается увеличить с 10 196 леев до 14 437 леев за тысячу кубов. Новые тарифы должны вступить в силу, начиная с 1 января 2022 года.

С учетом НДС, по нашим подсчетам, тариф поднимется до 15,59 леев за куб.

В декабре НАРЭ был утвержден тариф в 11,02 лея за куб (с НДС).

"Молдовагаз" просит повысить тариф на газ с 11 леев до 15
  • Сегодня, 14:40
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