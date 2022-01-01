Граждане Румынии могут лишиться удостоверений личности, если они не смогут доказать, что живут по адресу, указанному в документе. Кроме того, в одной квартире не могут проживать более 10 человек. Министерство внутренних дел Румынии вынесло на общественное обсуждение такой нормативный акт. Эта мера может затронуть и граждан Молдовы, у которых есть гражданство Румынии.
В нормативном акте особое внимание уделяется гражданам, проживающим в арендованных жилых помещениях, с учетом новых норм. Точнее, в нормативном акте указано, что в письменном заявлении арендодателя, независимо от того, является ли он физическим или юридическим лицом, необходимо отметить следующее:
- его согласие
- количество людей, проживающих по этому адресу
- подтверждение того, что заявитель проживает по заявленному адресу
Также к декларации о собственной ответственности заявителя должна быть приложена справка из полиции, и в новом нормативном акте также сказано, что данный документ должен подтверждать наличие жилого помещения и то, что заявитель действительно проживает по данному адресу. .
МВД Румынии также сообщает, что если документ об установлении места жительства станет недействительным, то работники служб регистрации аннулируют документ, удостоверяющий личность.
Полицейские будут проверять, проживает ли по указанному адресу человек или нет.
Следует отметить, что румынский СМИ неоднократно писали о случаях, когда в одной квартире были фиктивно зарегистрированы десятки или даже сотни граждан, некоторые из них — граждане Молдовы.