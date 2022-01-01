НП ЗАО «Электромаш» создал новинку в сфере благоустройства городской среды высотой более 4 метров, которая поможет не только спрятаться от солнца, но и всегда быть на связи – SMART-скамью. Современная установка работает автономно за счет использования солнечных панелей и не требует дополнительных источников питания, а в вечернее время на ней автоматически включается освещение.
Под панелями прохожий найдет удобную лавочку для отдыха и восемь USB разъемов для зарядки телефонов, планшетов и других гаджетов. Также к смарт-скамье есть возможность подключить дополнительные устройства, в том числе Wi-Fi роутер для бесплатной раздачи интернета, рекламный монитор и другое оборудование. Для этих целей предусмотрено наличие питающих напряжений на 5, 12 и 220 вольт, сообщается на сайте ЗАО "Электромаш".
Примечательно также, что установка оснащена дисплеем с показаниями даты, времени, температуры воздуха и атмосферного давления.
Благодаря широкой функциональности такая скамейка станет эффективным инструментом формирования интеллектуальной и в тоже время удобной среды городов и районов республики. ao-electromash.ru